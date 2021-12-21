Шойгу заявил, что США готовят «провокацию с химическими компонентами» на востоке Украины

Частные военные компании США, которые находятся в Донецкой области, готовят провокацию с использованием химических компонентов на востоке Украины. Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства с участием Владимира Путина.



«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — сказал Шойгу. Он добавил, что, по данным Минобороны, в Донецкой области находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа.

