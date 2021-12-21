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Шойгу заявил, что США готовят «провокацию с химическими компонентами» на востоке Украины

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Частные военные компании США, которые находятся в Донецкой области, готовят провокацию с использованием химических компонентов на востоке Украины. Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства с участием Владимира Путина.

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — сказал Шойгу. Он добавил, что, по данным Минобороны, в Донецкой области находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа.

Ранее Путин на той же коллегии заявил, что Россия крайне встревожена размещением ПРО США все ближе к границе. «Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится на Украине, подлетное время ракет сократится до 7–10 минут, а гиперзвукового оружия — до 5», — подчеркнул президент.

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Комментарии (6)

KGB has yo
там - новичек напополам с крымским розовым "портвейном"
Pilat
Госдеп решил провернуть свой сирийский шаблон.
Беда в том, что политики кремля давно потеряли волю и даже в случае применения хим оружия госдепом, будут продолжать мямлить что то по ТВ.
Cashmare
а как он узнал, что это химические компоненты, если они неустановленные. петров с бошировым принюхались и больше на связь не выходят?
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