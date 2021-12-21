Шойгу заявил, что США готовят «провокацию с химическими компонентами» на востоке Украины

Частные военные компании США, которые находятся в Донецкой области, готовят провокацию с использованием химических компонентов на востоке Украины. Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства с участием Владимира Путина.
«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — сказал Шойгу. Он добавил, что, по данным Минобороны, в Донецкой области находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа.
Ранее Путин на той же коллегии заявил, что Россия крайне встревожена размещением ПРО США все ближе к границе. «Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится на Украине, подлетное время ракет сократится до 7–10 минут, а гиперзвукового оружия — до 5», — подчеркнул президент.