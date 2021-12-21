Путин заявил, что, если НАТО появится на Украине, подлетное время ракет до Москвы сократится до 7 минут

Россию крайне беспокоит размещение элементов ПРО США вблизи границ страны. Об этом 21 декабря заявил Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны.



«Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится на Украине, подлетное время ракет сократится до 7–10 минут, а гиперзвукового оружия — до 5», — подчеркнул президент.



По его словам, Россия готова «предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США». От американских властей Путин ждет не устных, а юридических гарантий безопасности. Причем даже таким гарантиям «сложно верить, потому что Вашингтон легко выходит из договоров», — добавил президент.

