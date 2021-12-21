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Путин заявил, что, если НАТО появится на Украине, подлетное время ракет до Москвы сократится до 7 минут

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Россию крайне беспокоит размещение элементов ПРО США вблизи границ страны. Об этом 21 декабря заявил Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны.

«Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится на Украине, подлетное время ракет сократится до 7–10 минут, а гиперзвукового оружия — до 5», — подчеркнул президент.

По его словам, Россия готова «предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США». От американских властей Путин ждет не устных, а юридических гарантий безопасности. Причем даже таким гарантиям «сложно верить, потому что Вашингтон легко выходит из договоров», — добавил президент.

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Комментарии (32)

SU LUX INN
вот и Все! надо выводить террористически-оккупационные войска с Украины и идти в суд, платить некие Репарации!
265029651
при чем тут подлет ракет сократится, если он про ПРО говорит. то бишь ту самую пресловутую противоракетную оборону, которая не дает спать нашему жулью с конца 90-х? это же штука для сбивания наших ракет, а не для пуляния по нам . ошибся, или уже совсем не варит голова?
hedgehog_
надо им неадекватно ответить - перенести столицу в ньювасюки поближе к пекину
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