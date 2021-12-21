Центр «Велес» объявил «веточный SOS»: очень нужны веники для альпак и осликов

Центр помощи диким животным «Велес», расположенный в поселке Рапполово Всеволожского района Ленобласти, обратился к неравнодушным людям с просьбой о помощи. Его копытным подопечным очень нужны веточный и травяной корма.
«Веточный и травяной корма — обязательная и значительная часть рациона наших копытных: лосей, оленей, косулей, мини-хорсов, альпак, осликов и других!» — пишут 21 декабря в группе центра во «ВКонтакте». «Велес» нуждается в свежих и сушеных ветках и вениках, в первую очередь лиственных деревьев. В идеале веник должен быть метр-полтора в длину и в месте связывания не больше обхвата двумя кистями рук — так удобнее всего «и для хранения, и для поедания».
Центр принимает:
- веники и/или большие ветки лиственных деревьев,
- ветки и лапы хвойных деревьев,
- ветки всех плодово-ягодных деревьев и кустов, как диких, так и садовых,
- иван-чай (кипрей),
- пророщенный овес,
- осиновую кору для лосей.
Тех, кто будет срезать ветки самостоятельно, отдельно просят делать это не у дорог.