Центр «Велес» объявил «веточный SOS»: очень нужны веники для альпак и осликов

Центр помощи диким животным «Велес», расположенный в поселке Рапполово Всеволожского района Ленобласти, обратился к неравнодушным людям с просьбой о помощи. Его копытным подопечным очень нужны веточный и травяной корма.



«Веточный и травяной корма — обязательная и значительная часть рациона наших копытных: лосей, оленей, косулей, мини-хорсов, альпак, осликов и других!» — пишут 21 декабря в группе центра во «ВКонтакте». «Велес» нуждается в свежих и сушеных ветках и вениках, в первую очередь лиственных деревьев. В идеале веник должен быть метр-полтора в длину и в месте связывания не больше обхвата двумя кистями рук — так удобнее всего «и для хранения, и для поедания».