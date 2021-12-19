FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -10
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Прокуратура посчитает, сколько не получили курьеры «Самоката» в Петербурге с октября

9
Печать

Прокуратура Петербурга услышала крики о помощи от курьеров «Самоката» и организовала проверку по сообщения о невыплате зарплат.

«Из различных информационных источников следует, что в период с октября 2021 года по настоящее время сотрудники компании не получают заработную плату. Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав граждан, в том числе на своевременную и в полном объеме оплату труда. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного органа.

На голодные два месяца пожаловались порядка сотни курьеров. По их словам, денег они не видели с октября. «Самокат» уже сообщил, что разрывает отношения с недобросовестными партнерами ООО «Создание» и ИП «Янковский».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Банин
Какой-то передел рынка видимо.
266947464
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Нескол.ько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
AndreyJA
зарплата ушла на оплату штрафов за нарушение ПДД.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний