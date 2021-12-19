Прокуратура посчитает, сколько не получили курьеры «Самоката» в Петербурге с октября

Прокуратура Петербурга услышала крики о помощи от курьеров «Самоката» и организовала проверку по сообщения о невыплате зарплат.
«Из различных информационных источников следует, что в период с октября 2021 года по настоящее время сотрудники компании не получают заработную плату. Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав граждан, в том числе на своевременную и в полном объеме оплату труда. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного органа.
На голодные два месяца пожаловались порядка сотни курьеров. По их словам, денег они не видели с октября. «Самокат» уже сообщил, что разрывает отношения с недобросовестными партнерами ООО «Создание» и ИП «Янковский».