FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Песков рассказал, над чем в России нельзя шутить

16
Печать

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России не стоит шутить про Великую Отечественную войну, религию и героические, но болезненные страницы в истории страны. Там нет места для юмора, считает он.

«Нельзя шутить над тем, что является святым для российского народа, нельзя шутить над войной, про религию, нельзя шутить про какие-то очень-очень болезненные… героические, но болезненные страницы нашей истории. К этому очень трепетно относимся, и это совсем другое измерение, там нет места для юмора. А над всем другим можно и нужно шутить, но элегантно и красиво», — заявил Песков 17 декабря в эфире телеканала RTVI.

Напомним, ранее Дмитрий Песков прокомментировал высказывание рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы, посоветовав музыканту пообщаться с пожилыми родственниками. Моргенштерн позже извинился за свои слова.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Денеб
Песков - это не фамилия.... Песков - это должность.... Ничего, временщики.... недолго вам царствовать осталось.....
angel of death
зато мы пошутим над домиком для уточки, над дворцом с аквадискотекой, над "денег нет но вы держитесь", над "пока я презедент, повышения пенсионного возраста не будет", над всеми обещаниями партии ворюг, данных за 21 год, над размерами жира чинуш и депутатов, над размером мизерных пенсий и пособий (в особенности над минимальным пособием по безработице в 1.5К в месяц).... над многим в общем....
any_5e4cfc41eb9fb
А шутить над высказываниями Пескова ещё можно? Как повелеете?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний