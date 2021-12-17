Песков рассказал, над чем в России нельзя шутить

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России не стоит шутить про Великую Отечественную войну, религию и героические, но болезненные страницы в истории страны. Там нет места для юмора, считает он.



«Нельзя шутить над тем, что является святым для российского народа, нельзя шутить над войной, про религию, нельзя шутить про какие-то очень-очень болезненные… героические, но болезненные страницы нашей истории. К этому очень трепетно относимся, и это совсем другое измерение, там нет места для юмора. А над всем другим можно и нужно шутить, но элегантно и красиво», — заявил Песков 17 декабря в эфире телеканала RTVI.

