Моргенштерн извинился за высказывание о Дне Победы. «Горжусь ветеранами, но некорректно формулирую мысли»

Рэпер Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы, сказанные в интервью Ксении Собчак. Заявление музыкант разместил 26 октября в своем Instagram, где написал: «Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста. Но СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях». Слова о том, что ветеранам должны выделять дополнительную поддержку, уверяет музыкант, даже не вставили в интервью.
«Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более никого не хотел как-то задеть или обидеть. В день свадьбы, откровенно скажу, голова работала тяжко. Всем мир!» — подытожил Моргенштерн.
Напомним, в интервью Собчак рэпер высказал сомнение в необходимости отмечать День Победы, заявив, что «не понимает этот праздник». После этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков посоветовал музыканту пообщаться с пожилыми родственниками.