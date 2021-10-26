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Моргенштерн извинился за высказывание о Дне Победы. «Горжусь ветеранами, но некорректно формулирую мысли»

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Рэпер Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы, сказанные в интервью Ксении Собчак. Заявление музыкант разместил 26 октября в своем Instagram, где написал: «Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста. Но СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях». Слова о том, что ветеранам должны выделять дополнительную поддержку, уверяет музыкант, даже не вставили в интервью.

Фото: instagram.com/stories/morgen_shtern
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«Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более никого не хотел как-то задеть или обидеть. В день свадьбы, откровенно скажу, голова работала тяжко. Всем мир!» — подытожил Моргенштерн.

Напомним, в интервью Собчак рэпер высказал сомнение в необходимости отмечать День Победы, заявив, что «не понимает этот праздник». После этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков посоветовал музыканту пообщаться с пожилыми родственниками.

Фото: instagram.com/stories/morgen_shtern

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Комментарии (4)

Diderot
Пусть извинится, что когда-то родился
Danik
Мнение моргенштейнов и собчаков строго фиолетово! Кто это такие?
Это "звезды" современного "общества"? Просто обыкновенные тунеядцы.
Типично для нонешней страны возможностей.
sakorol
обгадился от страха
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