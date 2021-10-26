Песков прокомментировал Моргенштерна. По поводу Дня Победы рэперу рекомендовано пообщаться с пожилыми родственниками

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал рэперу Моргенштерну пообщаться с пожилыми родственниками и ветеранами, чтобы понять, что для них значит День Победы. Ранее музыкант в интервью Ксении Собчак выразил сомнение в необходимости отмечать его, заявив, что «не понимает этот праздник». «Наверное, больше нечем гордиться», — предположил Моргенштерн, что вызвало большой резонанс в СМИ и обществе.



«Вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески? — отметил 26 октября Песков, когда журналисты попросили его прокомментировать слова рэпера. — Наверняка у них есть дедушки, бабушки. Поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается всё меньше, но которые всё равно живут рядом с нами. Поговорите с ними и спросите, почему так важен День Победы, почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», — цитирует Пескова ТАСС.

