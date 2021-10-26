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Песков прокомментировал Моргенштерна. По поводу Дня Победы рэперу рекомендовано пообщаться с пожилыми родственниками

Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о Дне Победы с ветеранами

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал рэперу Моргенштерну пообщаться с пожилыми родственниками и ветеранами, чтобы понять, что для них значит День Победы. Ранее музыкант в интервью Ксении Собчак выразил сомнение в необходимости отмечать его, заявив, что «не понимает этот праздник». «Наверное, больше нечем гордиться», — предположил Моргенштерн, что вызвало большой резонанс в СМИ и обществе.

«Вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески? — отметил 26 октября Песков, когда журналисты попросили его прокомментировать слова рэпера. — Наверняка у них есть дедушки, бабушки. Поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается всё меньше, но которые всё равно живут рядом с нами. Поговорите с ними и спросите, почему так важен День Победы, почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», — цитирует Пескова ТАСС.

Позднее стало известно, что движение «Ветераны России» потребовало закрыть канал Собчак после интервью с Моргенштерном. «Мы говорим о том, что Моргенштерн навязывает богатство, наркотики, автомобили, секс, понимаете, да? Это же идет разложение», — заявили в общественной организации.

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Комментарии (23)

Oleg_I
Страна живет прошлым, это факт. В России будущего нет - как-то практически канули в лету, перестали даже озвучиваться разные Стратегии 2020, 2030, популярные в нулевые и начале десятых. Они по инерции где-то еще создаются методом копи-паста, из 2020 в 2030, но уже давно никого не интересуют. В отличие от прошлого. Из года в год обсуждаем, как оценивать пакт Молотова-Риббетропа, откуда взялись украинцы и являются ли они вообще народом, что значила победа во Второй Мировой войне и каким образом ее правильнее отмечать... Все это, конечно, очень интересно, но вообще хотелось бы от нашего руководства чаще и больше слышать про будущее, а не вот это дедовское "а вот были времена..."
Безработный из Твери
Морген слабообразован, поэтому не смог до конца правильно сформулировать мысль.
Мне непонятно, зачем из праздника Победы устраивать праздник войны, напоказ демонстрирую всевозможные инструменты для братоубийства, в особенности, когда всякий ветеран искренне не желал повторения этих событий. Хотите потрясти и побряцкать -
AndrewBarsik
Странный человек этот Песков. Работает пресс-секретарём Президента, а комментирует Моргенштерна. Лучше бы комментировал Президента, а том многие его высказывания заставляют задуматься, а их никто не разъясняет.
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