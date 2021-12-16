«Охранника», угрожавшего прострелить колено эвакуаторщику в Петербурге, приговорили к 6 годам колонии

Как сообщает 16 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга, 1 сентября 2020 года подсудимый, находясь на пассажирском сиденье эвакуатора, припаркованного у дома 28/Б на Октябрьской набережной, требовал от водителя передать ему ключи от машины, угрожая прострелить тому коленную чашечку из пистолета. Потерпевший оказал сопротивление и попытался выехать в людное место. Осознав, что желаемого результата достигнуть не удалось, нападавший выпрыгнул из кабины и скрылся. Эвакуаторщик отделался испугом и ударом пистолета по лбу.

Суд признал нападавшего виновным по двум статьям: часть 3 статьи 162 УК РФ (разбой) и часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, основных частей и боеприпасов). Мужчину приговорили к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Потерпевший — частный эвакуаторщик. Мужчина рассказал, что приехал на вызов от охранника, просившего эвакуировать его «Шкоду» с металлобазы, а в итоге оказался лицом к лицу с двумя агрессивно настроенными мужчинами в форме охранников, действовавшими «по чужой просьбе». Нападение он связал с долгом жене, с которой на тот момент разводился. Подозреваемых меньше чем через сутки задержали в частном доме в Отрадном, там же нашли тот самый пистолет.