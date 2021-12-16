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"Омикрон" в Петербурге

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«Охранника», угрожавшего прострелить колено эвакуаторщику в Петербурге, приговорили к 6 годам колонии

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Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, угрожавшему пистолетом водителю эвакуатора прошлой осенью. Нападение потерпевший связал с долгом жене.

Как сообщает 16 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга, 1 сентября 2020 года подсудимый, находясь на пассажирском сиденье эвакуатора, припаркованного у дома 28/Б на Октябрьской набережной, требовал от водителя передать ему ключи от машины, угрожая прострелить тому коленную чашечку из пистолета. Потерпевший оказал сопротивление и попытался выехать в людное место. Осознав, что желаемого результата достигнуть не удалось, нападавший выпрыгнул из кабины и скрылся. Эвакуаторщик отделался испугом и ударом пистолета по лбу.

Суд признал нападавшего виновным по двум статьям: часть 3 статьи 162 УК РФ (разбой) и часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, основных частей и боеприпасов). Мужчину приговорили к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Потерпевший — частный эвакуаторщик. Мужчина рассказал, что приехал на вызов от охранника, просившего эвакуировать его «Шкоду» с металлобазы, а в итоге оказался лицом к лицу с двумя агрессивно настроенными мужчинами в форме охранников, действовавшими «по чужой просьбе». Нападение он связал с долгом жене, с которой на тот момент разводился. Подозреваемых меньше чем через сутки задержали в частном доме в Отрадном, там же нашли тот самый пистолет.

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Комментарии (4)

Савва Морозов
а бывшей жене, как заказчику?! надо поболе дать, чтоб знала.
VKuser435859
вспоминаю историю где сотрудник гибдд (не при исполнении) прострелил коленку несовершенно летней девочке (она отказала ему половой близости).. .. дали ему УСЛОВНО !!!!!
261844081
Мне всегда было непонятно, как у эвакуаторщитков, гаишников, которые вымогают, может быть жена и дети. Прям представляю картину, где подходит жена, говорит: сколько ты сегодня с этой челеди содрал" и радуется, подбегает ребёнок и тоже радуется, что поест торт, а другой ребёнок не поест и хлеба. Может они рано или поздно прозревают и комом в горле их торт встаёт
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