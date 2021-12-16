Грузчик, побывав в гостях у слесаря из Бокситогорска, оставил того без машины

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, в 3:27 среды у дома 42 по Индустриальному проспекту инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Chevrolet Lacetti, принадлежащий 51-летнему петербуржцу. За рулем находился 39-летний житель Всеволожска. Мужчина оказался пьян — алкотестер при проверке показал 0,548 мг/л. Машину эвакуировали на штрафстоянку.

Полицейские Петербурга и Ленинградской области за утро 15 декабря задержали двух нетрезвых водителей на чужих машинах. Оба — с богатым прошлым, к которому теперь добавили дела об угонах.

В половине десятого часа утра в полицию обратился хозяин машины. Петербуржец сообщил, что его «Шевроле» был похищен неизвестным злоумышленником от дома 86, корпус 2, по шоссе Революции между десятью вечера 14 декабря и пятью утра 15 декабря. Стоимость машины 2007 года выпуска он оценил в 250 тысяч рублей.

Тем же утром, в 4:12, в полицию Бокситогорского района Ленобласти обратился 47-летний слесарь-ремонтник одного из местных предприятий. Мужчина рассказал, что в 3:55 после ухода находившегося в его квартире в Бокситогорске знакомого обнаружил отсутствие ключей от своего автомобиля KIA Spectra 2007 года выпуска. Самой машины, которая была припаркована у дома, на месте тоже не оказалось.

Работая по горячим следам, сотрудники ГИБДД в 4:25 остановили похищенный «Шевроле» у дома 3 по улице Красных Следопытов в Бокситогорске. Находившийся за рулем 23-летний грузчик одного из местных магазинов был пьян.

По обоим случаям были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Оба подозреваемых ранее уже не раз привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражи. Задержанного в Петербурге жителя Всеволожска отпустили под подписку о невыезде. Бокситогорского рецидивиста поместили в изолятор: молодой человек получил 10 суток административного ареста за «пьяную» езду.