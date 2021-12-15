Оплата парковки в Петербурге через СМС временно недоступна

Платную парковку в Петербурге 15 декабря в течение часа нельзя будет оплатить посредством СМС-сообщений.
Как сообщает 15 декабря пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», этот способ оплаты будет недоступен с 13:00 до 14:00 из-за технических работ. Оплатить парковку без комиссии можно через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», на сайте парковочного пространства или в ближайшем паркомате. Узнать их адреса можно на интерактивной карте или сайте «Парковки Санкт-Петербурга».
Оплатить парковку можно через кассы, устройства самообслуживания, мобильное приложение или личный кабинет Сбербанка, а также устройства самообслуживания и мобильное приложение банка ПСКБ. Однако при использовании этих способов взимается комиссия по тарифу банка.