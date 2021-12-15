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Оплата парковки в Петербурге через СМС временно недоступна

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Платную парковку в Петербурге 15 декабря в течение часа нельзя будет оплатить посредством СМС-сообщений.

Как сообщает 15 декабря пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», этот способ оплаты будет недоступен с 13:00 до 14:00 из-за технических работ. Оплатить парковку без комиссии можно через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», на сайте парковочного пространства или в ближайшем паркомате. Узнать их адреса можно на интерактивной карте или сайте «Парковки Санкт-Петербурга».

Оплатить парковку можно через кассы, устройства самообслуживания, мобильное приложение или личный кабинет Сбербанка, а также устройства самообслуживания и мобильное приложение банка ПСКБ. Однако при использовании этих способов взимается комиссия по тарифу банка.

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Комментарии (1)

kolpankolpan
Был вчера в центре.Грязь ,кучи снега, не пройти -гололед.На дорогах завалы.Усатый -пи- к Новому году объявится со словами --"нам было трудно ,но мы справились".За пятьсот -тысячу, никого им не найти.Работа лопатой адова. Размеры работы видимо дикие за те денежки.Зато твари себе зарплаты увеличивать не забывают.Там дворников тысячи и ничего не делают ,только по кабинетам -жо- отращивают. Сейчас самый состоятельный в России -это поп и чиновник. Трутни одним словом.
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