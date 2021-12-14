Госдума запретила всех президентов России, кроме одного

Государственная дума РФ приняла в окончательном, третьем чтении законопроект об организации власти в субъектах РФ. Об этом 14 декабря сообщает сайт парламента. Документ сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова в том числе вводит запрет на использование региональными руководителями должности «президент».

«Наименованием должности высшего должностного лица является «Глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ. Конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом исторических, национальных и иных традиций может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного лица. Такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — Президента Российской Федерации», — гласит текст законопроекта, который занял 187 страниц.



В настоящий момент должность «президент» в России осталась лишь у одного регионального лидера — высшего должностного лица Татарстана Рустама Минниханова. В октябре при рассмотрении законопроекта в регионах 82 депутата Госсовета Татарстана единогласно проголосовали против законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Против норм Клишаса/Крашенинникова голосовали и семь депутатов Госдумы от Татарстана.



Президент России Владимир Путин (в центре) с двумя президентами Татарстана — Минтимером Шаймиевым (1991–2010) и Рустамом Миннихановым (с 2010) Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru Поделиться Поделиться







После создания Российской Федерации президентами были многие региональные лидеры, в том числе Башкортостана, Ингушетии, Адыгеи, Калмыкии, Дагестана, Северной Осетии, Чечни и других территорий. Татарстан до сих пор отказывался отменять должность президента, которая появилась после референдума о государственном суверенитете Татарстана 1992 года.

Кроме того, новый ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» обнуляет региональных руководителей, которые работают последний губернаторский срок. Впредь регионы сами будут определять максимальное число сроков для местного высшего должностного лица, а срок полномочий всех региональных глав станет единым — 5 лет.



«Результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект Клишаса и Крашенинникова даёт региональным парламентам право работать дистанционно, а президенту — право роспуска парламентов в случае действий, противоречащих Конституции. Президент получает право вносить «предупреждения» об устранении противоречий на основании решения соответствующих судов и распускать законодательные органы в случае игнорирования таких предупреждений.

Ранее законопроект подвергся критике правительства, поскольку отменял действие законов, нормы которых больше нигде не отражены. Таким образом, легальный статус рискуют потерять региональные наркоцентры и службы соцпомощи.

