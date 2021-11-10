Правительство РФ раскритиковало законопроект о региональной власти. Правовые лакуны грозят наркоцентрам и соцпомощи

Кабинет министров подал ряд замечаний к законопроекту о единой системе публичной власти в России на шесть страниц. Это следует из документа, опубликованного на странице инициативы в системе обеспечения законодательной деятельности.



В частности, кабмин обращает внимание, что полномочия органов региональных властей по соцподдержке пожилых, многодетных и прочих льготных и наименее защищенных категорий граждан закреплены только в федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Если, как предлагает новелла, признать его утратившим силу, образуется правовой пробел.



Кроме того, предложенная редакция образует правовую лакуну и в части установления правил организации работы центров помощи людям в наркотическом, алкогольном и токсическом опьянении.



Часть фраз кабмин предлагает исключить из-за несоответствия другим федеральным законам, в ряде случаев — согласовать сроки действия норм, дополнить ссылками на конституционные нормы и корректно перефразировать.



Авторами законопроекта являются глава парламентского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. В частности, инициатива снимает ограничение, которое не позволяло одному лицу избираться губернатором более двух сроков подряд.

