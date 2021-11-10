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Правительство РФ раскритиковало законопроект о региональной власти. Правовые лакуны грозят наркоцентрам и соцпомощи

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Кабинет министров подал ряд замечаний к законопроекту о единой системе публичной власти в России на шесть страниц. Это следует из документа, опубликованного на странице инициативы в системе обеспечения законодательной деятельности.

В частности, кабмин обращает внимание, что полномочия органов региональных властей по соцподдержке пожилых, многодетных и прочих льготных и наименее защищенных категорий граждан закреплены только в федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Если, как предлагает новелла, признать его утратившим силу, образуется правовой пробел.

Кроме того, предложенная редакция образует правовую лакуну и в части установления правил организации работы центров помощи людям в наркотическом, алкогольном и токсическом опьянении.

Часть фраз кабмин предлагает исключить из-за несоответствия другим федеральным законам, в ряде случаев — согласовать сроки действия норм, дополнить ссылками на конституционные нормы и корректно перефразировать.

Авторами законопроекта являются глава парламентского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. В частности, инициатива снимает ограничение, которое не позволяло одному лицу избираться губернатором более двух сроков подряд.

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