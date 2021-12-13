Голикова: Прививки от COVID не будут обязательными для детей, QR-коды их не коснутся

Прививки от коронавируса не будут обязательными для детей, вакцинировать их можно исключительно добровольно и с согласия родителей. Вдобавок никто не может требовать от школьников обязательные ПЦР-тесты. Об этом 13 декабря сообщило ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову.



«Мы не требуем от детей тестирований на ПЦР. Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом. На сегодняшний день прививка для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей, поэтому, если где-то есть случаи ПЦР-тестирований детей, передайте это [главе Роспотребнадзора] Анне Юрьевне [Поповой]» — сказала Голикова на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЛДПР в Госдуме.

