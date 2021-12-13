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Голикова: Прививки от COVID не будут обязательными для детей, QR-коды их не коснутся

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Прививки от коронавируса не будут обязательными для детей, вакцинировать их можно исключительно добровольно и с согласия родителей. Вдобавок никто не может требовать от школьников обязательные ПЦР-тесты. Об этом 13 декабря сообщило ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову.

«Мы не требуем от детей тестирований на ПЦР. Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом. На сегодняшний день прививка для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей, поэтому, если где-то есть случаи ПЦР-тестирований детей, передайте это [главе Роспотребнадзора] Анне Юрьевне [Поповой]» — сказала Голикова на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЛДПР в Госдуме.

В начале декабря «Фонтанка» писала, что вакцина от COVID-19 для подростков 12–17 лет появится в Петербурге в январе 2022 года. Тогда же на базе медицинских учреждений стартует вакцинация.

Препарат «Спутник М» для детей прошел две фазы клинических испытаний. В столице России первую дозу получили 400 подростков. Предварительно, лекарство безопасно и эффективно.

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Комментарии (9)

266182335
Разве ПЦР тест у детей не требуют?
Владислав М
По конституции РФ все граждане имеют равные права. Дискриминация по возрасту противозаконна.
iphonedimona
Где они взяли 400 подростков? Это очень важно знать.
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