Владельцев жилья, сдающих его в аренду, обяжут вести все расчёты через государственное приложение

Законопроект предусматривает создание специальной государственной информсистемы (ГИС). В ней надо будет регистрировать все договоры об аренде. Об этом 10 декабря пишет «Коммерсантъ».



Согласно законопроекту, хозяева квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы должны будут размещать в ГИС информацию о сроках аренды и размере платы. Это надо будет сделать в течение 30 дней с момента заключения договора или внесения в него изменений. Более того, все расчёты предполагается вести через онлайн-приложение ГИС. Нарушителям грозит штраф: до 5 тыс. рублей — гражданам, до 50 тыс. рублей — компаниям.

