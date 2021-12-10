Владельцев жилья, сдающих его в аренду, обяжут вести все расчёты через государственное приложение

Законопроект предусматривает создание специальной государственной информсистемы (ГИС). В ней надо будет регистрировать все договоры об аренде. Об этом 10 декабря пишет «Коммерсантъ».
Согласно законопроекту, хозяева квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы должны будут размещать в ГИС информацию о сроках аренды и размере платы. Это надо будет сделать в течение 30 дней с момента заключения договора или внесения в него изменений. Более того, все расчёты предполагается вести через онлайн-приложение ГИС. Нарушителям грозит штраф: до 5 тыс. рублей — гражданам, до 50 тыс. рублей — компаниям.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что основная цель ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей. Вместе с тем отмечается, что из-за «серой» аренды бюджет недополучает до 162 млрд рублей в год.
По данным издания, система будет на 100% принадлежать государству, для её создания и эксплуатации хотят привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов с участием «Дом.РФ», а её оператором выступит Минстрой. Разработать ГИС 24 августа 2021 года поручил президент Владимир Путин. Законопроект уже направлен на согласования в профильные министерства и ведомства.