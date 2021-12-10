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Владельцев жилья, сдающих его в аренду, обяжут вести все расчёты через государственное приложение

Минстрой разработал проект закона для контроля рынка аренды жилья.

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Законопроект предусматривает создание специальной государственной информсистемы (ГИС). В ней надо будет регистрировать все договоры об аренде. Об этом 10 декабря пишет «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, хозяева квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы должны будут размещать в ГИС информацию о сроках аренды и размере платы. Это надо будет сделать в течение 30 дней с момента заключения договора или внесения в него изменений. Более того, все расчёты предполагается вести через онлайн-приложение ГИС. Нарушителям грозит штраф: до 5 тыс. рублей — гражданам, до 50 тыс. рублей — компаниям.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что основная цель ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей. Вместе с тем отмечается, что из-за «серой» аренды бюджет недополучает до 162 млрд рублей в год.

По данным издания, система будет на 100% принадлежать государству, для её создания и эксплуатации хотят привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов с участием «Дом.РФ», а её оператором выступит Минстрой. Разработать ГИС 24 августа 2021 года поручил президент Владимир Путин. Законопроект уже направлен на согласования в профильные министерства и ведомства.

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Комментарии (69)

Ivan Topor
Ага. Счас, все прям разбежались ))
Очередная попытка подоить тех, кто рад сам доиться. А таких очень мало...
So1nishko
Тоесть прописку, я так понимаю, никто отменять не собирается?
fontaner
Ставка рефинансирования высокая, жильё дорогое, поэтому по итогу за всё заплатит арендатор, зачастую, человек не богатый. Фактически, деньги из карманов арендаторов переложат в карман государства.
Это надо было делать несколько лет назад, когда был цикл понижения ставки и недвига была более доступная.
Арендная ставка, по сути, конкурирует с ипотечным взносом
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