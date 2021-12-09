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На Васильевском второй год подряд грязный снег с дорог складируют на газоне. У жителей дежавю

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На улице Кораблестроителей местные жители обратили внимание, что снег с пескосоляной смесью с проезжей части перекладывают на прилегающий газон. Им казалось, что прокуратура высказалась определенно.

На ситуацию пожаловались 9 декабря читатели «Фонтанки». «Грязный снег с проезжей части, смешанный с песком, солью и другими компонентами, в ночное время целенаправленно, в том числе через заграждение, сбрасывается на зеленые зоны вдоль дорог, то есть на газоны и под стволы деревьев, — пишет Анастасия. — Сначала грязная масса с дорожного полотна сгребается в большую кучу, потом разбрасывается по зеленым зонам. Так происходит по ул. Кораблестроителей вдоль домов 19 к. 1, 23 к. 1, по Новосмоленской набережной со стороны о. Декабристов».

Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия
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Дороги Василеостровского района по контракту с комблагом убирает ГУДП «Центр». Год назад жители уже проходили аналогичную ситуацию и писали в различные инстанции. В результате перекидывания запросов в тот раз пришло сразу два ответа от комблага. В одном чиновники признавали, что было допущено перемещение «небольшого количества снежных масс на территорию зеленых насаждений и ГУДП «Центр» поручили не допускать такого. В другом — что допускается временное складирование снега на прилегающих территориях. Третий ответ пришел из прокуратуры, он был самым определенным: выявлены факты нарушений, их включат в представление на имя директора ГУДП «Центр». Тогда им еще был Николай Ведерников, который уволился через три месяца на фоне обысков и в предприятии и проверки его работы: касались они предыдущего руководства, но заходили и в кабинет к Ведерникову.

В этот раз комитет по благоустройству сообщил «Фонтанке», что «передаст информацию в дорожное предприятие, которое допустило подобное нарушение, чтобы выехали на место и убрали грязный снег с газона».

Напомним, за минувшие сутки дорожные службы вывезли с улиц города более 54,5 тысяч кубометров снега. По вопросам уборки улиц петербуржцы могут обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по благоустройству по телефону 314–60–13.

Фото: Читательница «Фонтанки» Анастасия
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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Так и надо делать.
Только без песко-соляной смеси.
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