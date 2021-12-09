На Васильевском второй год подряд грязный снег с дорог складируют на газоне. У жителей дежавю

На улице Кораблестроителей местные жители обратили внимание, что снег с пескосоляной смесью с проезжей части перекладывают на прилегающий газон. Им казалось, что прокуратура высказалась определенно.
На ситуацию пожаловались 9 декабря читатели «Фонтанки». «Грязный снег с проезжей части, смешанный с песком, солью и другими компонентами, в ночное время целенаправленно, в том числе через заграждение, сбрасывается на зеленые зоны вдоль дорог, то есть на газоны и под стволы деревьев, — пишет Анастасия. — Сначала грязная масса с дорожного полотна сгребается в большую кучу, потом разбрасывается по зеленым зонам. Так происходит по ул. Кораблестроителей вдоль домов 19 к. 1, 23 к. 1, по Новосмоленской набережной со стороны о. Декабристов».
Дороги Василеостровского района по контракту с комблагом убирает ГУДП «Центр». Год назад жители уже проходили аналогичную ситуацию и писали в различные инстанции. В результате перекидывания запросов в тот раз пришло сразу два ответа от комблага. В одном чиновники признавали, что было допущено перемещение «небольшого количества снежных масс на территорию зеленых насаждений и ГУДП «Центр» поручили не допускать такого. В другом — что допускается временное складирование снега на прилегающих территориях. Третий ответ пришел из прокуратуры, он был самым определенным: выявлены факты нарушений, их включат в представление на имя директора ГУДП «Центр». Тогда им еще был Николай Ведерников, который уволился через три месяца на фоне обысков и в предприятии и проверки его работы: касались они предыдущего руководства, но заходили и в кабинет к Ведерникову.
В этот раз комитет по благоустройству сообщил «Фонтанке», что «передаст информацию в дорожное предприятие, которое допустило подобное нарушение, чтобы выехали на место и убрали грязный снег с газона».
Напомним, за минувшие сутки дорожные службы вывезли с улиц города более 54,5 тысяч кубометров снега. По вопросам уборки улиц петербуржцы могут обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по благоустройству по телефону 314–60–13.