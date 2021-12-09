На Васильевском второй год подряд грязный снег с дорог складируют на газоне. У жителей дежавю

На улице Кораблестроителей местные жители обратили внимание, что снег с пескосоляной смесью с проезжей части перекладывают на прилегающий газон. Им казалось, что прокуратура высказалась определенно.



На ситуацию пожаловались 9 декабря читатели «Фонтанки». «Грязный снег с проезжей части, смешанный с песком, солью и другими компонентами, в ночное время целенаправленно, в том числе через заграждение, сбрасывается на зеленые зоны вдоль дорог, то есть на газоны и под стволы деревьев, — пишет Анастасия. — Сначала грязная масса с дорожного полотна сгребается в большую кучу, потом разбрасывается по зеленым зонам. Так происходит по ул. Кораблестроителей вдоль домов 19 к. 1, 23 к. 1, по Новосмоленской набережной со стороны о. Декабристов».