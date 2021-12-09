Рекордные 2700 самосвалов снега убрали с улиц Петербурга за сутки

С начала снегопадов в Петербурге отправили на утилизацию более 422 кубометров снежных масс. Примерно восьмая часть этого объема была убрана за последние сутки.
Как сообщает 9 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, за минувшие сутки, 8 декабря, с петербургских улиц вывезли более 54,5 тысячи кубометров снега — это около
В ночь на четверг для вывоза снега с улиц было задействовано более 270 погрузчиков и 380 самосвалов. Всего дороги и тротуары убирали
По вопросам уборки улиц петербуржцы могут обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по благоустройству по телефону 314–60–13.