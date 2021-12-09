Рекордные 2700 самосвалов снега убрали с улиц Петербурга за сутки

С начала снегопадов в Петербурге отправили на утилизацию более 422 кубометров снежных масс. Примерно восьмая часть этого объема была убрана за последние сутки.

Как сообщает 9 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, за минувшие сутки, 8 декабря, с петербургских улиц вывезли более 54,5 тысячи кубометров снега — это около 2 700 полных самосвалов. Всего же с конца ноября, когда в городе начались настоящие снегопады, на снегоплавильные пункты уехала 21 тысяча самосвалов снега.