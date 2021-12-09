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Рекордные 2700 самосвалов снега убрали с улиц Петербурга за сутки

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С начала снегопадов в Петербурге отправили на утилизацию более 422 кубометров снежных масс. Примерно восьмая часть этого объема была убрана за последние сутки.

Как сообщает 9 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, за минувшие сутки, 8 декабря, с петербургских улиц вывезли более 54,5 тысячи кубометров снега — это около 2 700 полных самосвалов. Всего же с конца ноября, когда в городе начались настоящие снегопады, на снегоплавильные пункты уехала 21 тысяча самосвалов снега.

В ночь на четверг для вывоза снега с улиц было задействовано более 270 погрузчиков и 380 самосвалов. Всего дороги и тротуары убирали 1 132 единицы техники. Днем 9 декабря городские магистрали чистят 1 038 машин и 1 205 дворников, а сады, скверы и парки приводят в порядок еще 214 машин и 764 специалиста садово-парковых хозяйств.

По вопросам уборки улиц петербуржцы могут обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по благоустройству по телефону 314–60–13.

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Комментарии (5)

Позолотиручку
А что у детской больницы на Декабристов гору снега оставили? Техника только вокруг катается, ничего не убирает
Avs7153
Есть четыре вида лжи - ложь, большая ложь, наглая ложь и количество самосвалов.
James Cook
Стахановцы
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