В России разрабатывают устройство, преобразующее углеводороды в электроэнергию без генераторов и двигателей внутреннего сгорания

Готовое устройство будет состоять из двух частей: в первой агрегат будет преобразовывать углеродное топливо в водород. Как сообщили в холдинге, в активе компании уже есть несколько ноу-хау, которые лягут в основу этой части проекта. Вторая часть — топливный элемент, который уже будет преобразовывать водород в электроэнергию. Для того, чтобы обеспечивать такие установки топливом, может быть создана сеть заправочных станций с водородным топливом.



На сегодня создан лабораторный образец мощностью 1 кВт, а у конечного устройства мощность должна быть около 10 кВт, КПД — 40%. Готовое изделие при работе должно выделять в окружающую среду минимальное количество тепла, а по уровню шума встанет в один ряд с бытовыми электроприборами. В концерне рассчитывают, что цена такого блока будет сопоставима с классическими электромеханическими устройствами.



Разработать образец планируется в течение трех лет, потратив на это около 40 млн рублей, а затем уже будет возможно организовать крупносерийное производство. В концерне пока не сообщают, как конкретно можно будет применять готовое изделие, однако отмечают, что одним из ожидаемых преимуществ станет возможность для автономной работы, по времени превышающее показатели существующих аккумуляторов.