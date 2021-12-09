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В России разрабатывают устройство, преобразующее углеводороды в электроэнергию без генераторов и двигателей внутреннего сгорания

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Концерн ВКО «Алмаз — Антей» вместе с вузами и научными организациями начал научно-исследовательские работы, целью которых является получение электроэнергии без применения двигателей внутреннего сгорания или генераторов, сообщили в пресс-службе компании.

Преобразовывать углеводородное топливо — природный газ, бензин или дизельное топливо — предполагается электрохимическим способом без применения электромеханических устройств. При этом в качестве наиболее предпочтительного топлива рассматривается природный газ.

Готовое устройство будет состоять из двух частей: в первой агрегат будет преобразовывать углеродное топливо в водород. Как сообщили в холдинге, в активе компании уже есть несколько ноу-хау, которые лягут в основу этой части проекта. Вторая часть — топливный элемент, который уже будет преобразовывать водород в электроэнергию. Для того, чтобы обеспечивать такие установки топливом, может быть создана сеть заправочных станций с водородным топливом.

На сегодня создан лабораторный образец мощностью 1 кВт, а у конечного устройства мощность должна быть около 10 кВт, КПД — 40%. Готовое изделие при работе должно выделять в окружающую среду минимальное количество тепла, а по уровню шума встанет в один ряд с бытовыми электроприборами. В концерне рассчитывают, что цена такого блока будет сопоставима с классическими электромеханическими устройствами.

Разработать образец планируется в течение трех лет, потратив на это около 40 млн рублей, а затем уже будет возможно организовать крупносерийное производство. В концерне пока не сообщают, как конкретно можно будет применять готовое изделие, однако отмечают, что одним из ожидаемых преимуществ станет возможность для автономной работы, по времени превышающее показатели существующих аккумуляторов.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
А в деньги они также могут напрямую преобразовать? :))
Cashmare
ничего не понятно, но очень интересно
тов
В России разрабатывают устройство, преобразующее вымирание коренного населения напрямую в деньги управляющей организации внешнего управления и её полицаев на местах.
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