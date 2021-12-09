На Суздальском задержали иностранца, управлявшего каршерингом по чужому аккаунту

Сотрудники ГИБДД остановили в Приморском районе каршеринг. При проверке оказалось, что управлять им водитель не имеет права. Теперь мужчине может грозить «угонная» статья.



Как стало известно «Фонтанке», в 21:54 7 декабря инспекторы ГИБДД остановили у дома 30, корпус 2, по Суздальскому шоссе каршеринговый Volkswagen Polo. За рулем находился 21-летний неработающий гражданин Киргизии. Регистрация в Петербурге у молодого человека есть, а вот права пользования «Фольксвагеном» не оказалось. Его доставили в полицию, составили административный протокол по статье 18.8, часть 3, КоАП РФ и отправили в спецпомещение для задержанных.