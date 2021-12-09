На Суздальском задержали иностранца, управлявшего каршерингом по чужому аккаунту

Сотрудники ГИБДД остановили в Приморском районе каршеринг. При проверке оказалось, что управлять им водитель не имеет права. Теперь мужчине может грозить «угонная» статья.
Как стало известно «Фонтанке», в 21:54 7 декабря инспекторы ГИБДД остановили у дома 30, корпус 2, по Суздальскому шоссе каршеринговый Volkswagen Polo. За рулем находился 21-летний неработающий гражданин Киргизии. Регистрация в Петербурге у молодого человека есть, а вот права пользования «Фольксвагеном» не оказалось. Его доставили в полицию, составили административный протокол по статье 18.8, часть 3, КоАП РФ и отправили в спецпомещение для задержанных.
Около 3 часов ночи 8 декабря в полицию поступило заявление от специалиста по ДТП и ОСАГО службы безопасности каршеринговой фирмы. Мужчина рассказал, что между 19:25 и 21:55 7 декабря неизвестный, воспользовавшись чужим аккаунтом в приложении каршеринга, совершил поездку на Volkswagen Polo.
По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пользование каршерингом по чужому аккаунту, как правило, расценивается как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.