Копать-раскачать. Как вытащить машину из сугроба, не повредив ее и себя

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







В зимнем Петербурге часто бывает, что машину на парковке замело, пока вы были дома или в офисе, а ехать надо. Бывает, что и метели-то не было, но прошла снегоуборочная машина и все легковушки вдоль своего пути закопала. И тут сразу становится важным, ручная у вас коробка передач или «автомат», переднеприводная машина или ведут задние колеса, есть ли в багажнике спецсредства и имеется ли на кухне соль. И умеете ли вы всем этим пользоваться. На каждый случай — рекомендации разные.

«Мастерство водителя — главный инструмент в таких ситуациях, — уверяет ректор школы внедорожного вождения Дмитрий Дубатовка. — К сожалению, в автошколах не учат, как справляться с такими ситуациями, это приходит только из реальной практики. А теория, на самом-то деле, строится на курсе школьной физики. Застрявшему в сугробе стоит вспомнить про маятник Фуко: чтобы выбраться, надо раскачаться».



«Раскачка — это основной способ вызволить машину из снега или грязи, — соглашается инструктор с многолетним стажем Геннадий Михайлов, — и на «механике» это сделать, конечно, проще. Главная задача водителя — сделать так, чтобы автомобиль преодолел препятствие с помощью собственной инерции, проще говоря — сам себя подтолкнул».

Как выбраться из сугроба на механике

На механической коробке передач машину раскачивают с помощью педалей газа и сцепления. Совсем чуть-чуть дают газа, чтобы ведущие колеса зацепились за край ямки, в которой застряло колесо, отпускают машину откатиться, снова дают чуть-чуть газа и снова — откат. И так до тех пор, пока авто не выберется. Если ведущие колеса задние, то движение идет строго по прямой. Если передние — можно немного «поиграть» рулем, чтобы найти точку, за которую колесам зацепиться легче. В любом случае важно — не передавить на педаль газа, иначе колеса забуксуют, закопаются еще глубже, и без посторонней помощи будет окончательно не выбраться.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







«Самая популярная ошибка водителей в сугробах — это слишком энергичное выжимание «газа», — объясняет Дмитрий Дубатовка. — Если колесо в ямке, раскачиваться нужно аккуратно, потихоньку, газ стоит добавить, когда главное препятствие уже преодолено и надо сохранить инерцию и не застрять заново на оставшемся участке снега или грязи».



Как вытащить из сугроба «автомат»

Раскачаться на «автомате» тоже можно, но это требует больше опыта и знаний. Лайфхак от ректора «внедорожной» школы: действовать двумя ногами вместо одной! Правую поставить на газ, левую — на тормоз. Ручку перевести в режим D (drive), выдать совсем немного газа, потом зафиксировать машину на той точке, за которую она смогла зацепиться с помощью тормоза, потом перевести на задний ход, снова выдать немного газа и только после этого отпускать тормоз. Такой метод позволяет переключать движения вперед и назад достаточно быстро, чтобы машина набрала инерцию.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Не подстелешь — не поедешь

Если фокус с раскачкой в силу вашей неопытности или глубины снега не срабатывает, то сцепление колес с поверхностью можно обеспечить другими способами. Если вы в лесу, то подложить под колеса ветки, палки, камни. Если в городе — картонки, кирпичи, коврики от машины. Есть еще способ, о котором многие не знают, — приспустить давление в камерах. Тогда колеса становятся мягче, а площадь их поверхности — больше. А чем больше площадь сцепления, тем больше шансов добраться на работу без опоздания, а домой — к ужину.



Эксперты говорят, что хорошо бы в зимний сезон иметь в багажнике противоскользящие коврики или цепи. Те и другие требуют времени, чтобы их установить, но очень эффективны, если автомобиль увяз в снегу.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







«Жаль, что в России цепи непопулярны, — говорит Геннадий Михайлов. — В США и горных регионах Европы они входят в обязательное оснащение любых машин, от седана до трейлера. Они позволяют выбраться из многих неприятных ситуаций и преодолевать трассы, покрытые льдом».

«Вещь хорошая, только возни с ними много, — соглашается Дмитрий Дубатовка. — Большинству наших водителей просто-напросто неохота ползать вокруг машины, натягивая цепи на колеса. Дело грязное. Проще позвать кого-то толкать машину или вытащить ее на тросе. Если, конечно, люди вокруг есть».

Из сугроба — рывком

Что же делать, если у вас все же нет ни чудо-ковриков, ни брутальных цепей и раскачка тоже не получилась? Тогда надо обеспечить машине хотя бы 30–40 сантиметров пространства перед ведущими колесами, чтобы потом выехать с помощью рывка. Если снег рыхлый, то мы снова обращаемся к лопате. Или к чему-то, ее напоминающему (спросите детей, чем покопать снег, они подтвердят, что он отлично копается обломками досок, крышками от мусорного бака, салазками и пинками ботинок). Работает и народный способ посыпать пространство перед колесами солью и подождать минут пятнадцать, пока она подействует (соль можно взять на кухне, а можно — с дороги, которую уже посыпали дворники). Как только образуется достаточно пространства — можно газовать. Делать это нужно резко, но так, чтобы колеса не забуксовали на оставшемся участке пути. Как рассчитать? Только опытным путем.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







«Бывает, человек смог выбраться в одной ситуации, а в другой, вроде бы такой же, его способы не сработали, — делится Дмитрий Дубатовка. — А просто снег был чуть плотнее, или колеса сели чуть глубже, или машина весила чуть больше. Поэтому у нас на час теоретических занятий всегда положено несколько часов практики. Тупое повторение каких-то способов бывает совсем неэффективно».

Возможностей для практики в Петербурге предостаточно. Дело за малым — раскачивать автомобиль, а не психику.

Юлия Жаворонкова, для «Фонтанки.ру»

