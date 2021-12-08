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Мужчина в Казани угнал каток и попался, сдав его в металлолом

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Житель Татарстана угнал с базы автотехники каток, чтобы сдать его в металлолом. Полиция нашла пропажу и вычислила любителя нетривиальных способов заработать.

Как сообщает 8 декабря пресс-служба ГУ МВД по республике Татарстан, в дежурную часть полиции Зеленодольского района обратилась 56-летняя жительница Казани. Женщина рассказала, что с базы хранения автотехники в поселке Новониколаевский был похищен каток стоимостью 600 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ (кража).

Работая по делу, полицейские обнаружили похищенный каток в пункте приема металла в Казани. После этого задержали и подозреваемого, им оказался ранее судимый 33-летний житель Высокогорского района. На допросе мужчина признался в совершении угона. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Комментарии (6)

Денеб
Молодца! Это как ракетный комплекс Искандер угнать и сдать в утиль.....
265843015
Просто мужик воссоздал сцену из Ну погоди!
Аппаратчик мокрой классификации
Ура! Нашли виновного во всех плохих дорогах! :))
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