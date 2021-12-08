Роскомнадзор официально заблокировал Tor

Роскомнадзор добавил браузер Tor в черный список.



«Ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено)», — сообщается 8 декабря на странице надзорного органа.



Компания уже объявила о блокировке работы в России. Накануне Роскомнадзор отправил уведомление об ограничении деятельности.

