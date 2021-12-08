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Роскомнадзор официально заблокировал Tor

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Роскомнадзор добавил браузер Tor в черный список.

«Ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено)», — сообщается 8 декабря на странице надзорного органа.

Компания уже объявила о блокировке работы в России. Накануне Роскомнадзор отправил уведомление об ограничении деятельности.

Роскомнадзор ранее сообщил, что заблокирует еще шесть российских VPN-сервисов. Ведомство планирует ввести «централизованное управление в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». Несколько сервисов РКН заблокировал еще в сентябре.

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Комментарии (10)

Владислав М
37 год!
adamwest96
только что проверил - всё работает, даже тот самый сайт
zlopopik
Почему не перенимают опыт китайских товарищей? Потому что настоящие иноагенты - это не те, на кого тыкают пальцем. Потому ничего всерьез и не закрывают.
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