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В России блокируют Tor. В компании заявили о «цензуре» на одном из крупнейших рынков

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В Tor рассказали о блокировке сервиса на российском рынке.

«Правительство России официально заблокировало наш основной сайт в России», — говорится 8 декабря в блоге Tor.

Сервис назвал ограничения «цензурой». Почти 15 % всех пользователей Tor приходится на Россию.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор отправил Tor Project уведомление о внесении в реестр запрещённых сайтов.

Российские пользователи уже пожаловались на блокировку Tor.

Роскомнадзор ранее сообщил, что заблокирует еще шесть российских VPN-сервисов. Ведомство планирует ввести «централизованное управление в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». Несколько сервисов РКН заблокировал еще в сентябре.

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Комментарии (25)

Spb
сайт луковицы открывается через прокси, сам браузер работает.
так же как регулярно работает рутрекер, об успешной блокировки 6 лет (!) назад которого отчитался роскомпозор.
Параллакс
Чтобы заблокировать полностью Тор надо положить весь интернет в России.
Кто возьмёт на себя такую ответственность?
alex_k
будете дурью маяться - сделаю свой личный VPN
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