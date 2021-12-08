В России блокируют Tor. В компании заявили о «цензуре» на одном из крупнейших рынков

В Tor рассказали о блокировке сервиса на российском рынке.
«Правительство России официально заблокировало наш основной сайт в России», — говорится 8 декабря в блоге Tor.
Сервис назвал ограничения «цензурой». Почти 15 % всех пользователей Tor приходится на Россию.
Накануне стало известно, что Роскомнадзор отправил Tor Project уведомление о внесении в реестр запрещённых сайтов.
Российские пользователи уже пожаловались на блокировку Tor.
Роскомнадзор ранее сообщил, что заблокирует еще шесть российских VPN-сервисов. Ведомство планирует ввести «централизованное управление в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». Несколько сервисов РКН заблокировал еще в сентябре.