Россияне пожаловались на блокировку Tor

Россияне жалуются на проблемы с доступом к сети Tor. Пользователи заметили неполадки в первый день зимы, пишет 3 декабря «Роскомсвобода».



«Аномалии» в работе сервиса и у мобильных, и у региональных операторов связи зафиксировал и проект по отслеживанию онлайн-цензуры OONI. Сбои отмечаются в нескольких городах России: в Москве, Петербурге, Уфе, Екатеринбурге и других.



Накануне Роскомнадзор сообщил, что заблокирует еще шесть российских VPN-сервисов. Ведомство планирует ввести «централизованное управление в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». Несколько сервисов РКН заблокировал еще в сентябре.

