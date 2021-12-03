FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -7
74.06р83.81р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Россияне пожаловались на блокировку Tor

3
Печать

Россияне жалуются на проблемы с доступом к сети Tor. Пользователи заметили неполадки в первый день зимы, пишет 3 декабря «Роскомсвобода».

«Аномалии» в работе сервиса и у мобильных, и у региональных операторов связи зафиксировал и проект по отслеживанию онлайн-цензуры OONI. Сбои отмечаются в нескольких городах России: в Москве, Петербурге, Уфе, Екатеринбурге и других.

Накануне Роскомнадзор сообщил, что заблокирует еще шесть российских VPN-сервисов. Ведомство планирует ввести «централизованное управление в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». Несколько сервисов РКН заблокировал еще в сентябре.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

kоt-obormot
Надо жаловаться в СпортЛото!
Денеб
Все не заблокируете! Руки коротки!
Yksy
Руки прочь от Тора!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1