Tor могут внести в реестр запрещённых сайтов

Роскомнадзор отправил Tor Project уведомление о внесении в реестр запрещённых сайтов.



«В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети Интернет, будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети Интернет», — приводит 7 декабря текст уведомления Роскомсвобода.



Надзорное ведомство пригрозило ресурсу блокировкой. При этом Роскомнадзор якобы не указал, в чем их претензии.

