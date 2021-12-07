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Tor могут внести в реестр запрещённых сайтов

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Роскомнадзор отправил Tor Project уведомление о внесении в реестр запрещённых сайтов.

«В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети Интернет, будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети Интернет», — приводит 7 декабря текст уведомления Роскомсвобода.

Надзорное ведомство пригрозило ресурсу блокировкой. При этом Роскомнадзор якобы не указал, в чем их претензии.

Накануне российские пользователи пожаловались на блокировку Tor.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что заблокирует еще шесть российских VPN-сервисов. Ведомство планирует ввести «централизованное управление в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». Несколько сервисов РКН заблокировал еще в сентябре.

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Комментарии (17)

Майор Пронин
Они хоть понимают, что это такое и как оно устроено? Каким образом они это заблокируют? Отключив доступ к глобальной сети?
AlBerkut
Да проще намного можно поступить.
По аналогии с оружием.
Только по лицензии, только 'гражданский' вариант интернета, пользоваться только в специально отведённых местах, ну ещё и под присмотром тов. майора.
И тогда заживём😂😂😂
V1tam1nko
Тор так-то это не сайт, а сеть. Если сайт torproject внесут в этот реестр ничего не случится.
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