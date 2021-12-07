Tor могут внести в реестр запрещённых сайтов

Роскомнадзор отправил Tor Project уведомление о внесении в реестр запрещённых сайтов.
«В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети Интернет, будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети Интернет», — приводит 7 декабря текст уведомления Роскомсвобода.
Надзорное ведомство пригрозило ресурсу блокировкой. При этом Роскомнадзор якобы не указал, в чем их претензии.
Накануне российские пользователи пожаловались на блокировку Tor.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что заблокирует еще шесть российских VPN-сервисов. Ведомство планирует ввести «централизованное управление в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». Несколько сервисов РКН заблокировал еще в сентябре.