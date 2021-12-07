Рыбакам под Петербургом пришлось взяться за топор, чтобы вытащить щуку из Вуоксы

Рыбалка в Приозерском районе Ленобласти завершилась тем, что пришлось доставать топор. Но обошлось без жертв, если не считать щуки.



Как пишет 47news, на видео засняли небывало удачную «рыбную охоту» на Вуоксе рядом с поселком Лосево. Поймать удалось такую большую щуку, что в лунку она не пролезла. Наблюдали за рыбой через прозрачный лед — как в аквариуме. Но наблюдениями рыбаки ограничиваться не хотели и взялись за топор.