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Рыбакам под Петербургом пришлось взяться за топор, чтобы вытащить щуку из Вуоксы

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Рыбалка в Приозерском районе Ленобласти завершилась тем, что пришлось доставать топор. Но обошлось без жертв, если не считать щуки.

Как пишет 47news, на видео засняли небывало удачную «рыбную охоту» на Вуоксе рядом с поселком Лосево. Поймать удалось такую большую щуку, что в лунку она не пролезла. Наблюдали за рыбой через прозрачный лед — как в аквариуме. Но наблюдениями рыбаки ограничиваться не хотели и взялись за топор.

47news

В результате добыча потянула на 13,4 килограммов. До рекордных для России 35 килограммов далеко, но тоже солидно.

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