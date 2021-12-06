Знакомый, проживая и работая на даче петербурженки, угнал машину её мужа, но доехал лишь до кювета

Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, накануне в половине пятого часа вечера в полицию Волховского района Ленобласти обратилась жительница Петербурга. Женщина рассказала, что около 15:40 воскресенья ее 48-летний знакомый похитил от одного из домов на 1-й линии СНТ «Ленинградец» принадлежащий ее мужу автомобиль Suzuki Grand Vitara 2013 года выпуска. Машина была открыта и заведена, а знакомый проживает и работает на даче заявительницы.



Далеко мужчина уехать не смог: в 250 метрах от поворота на 1-ю линию СНТ «Ленинградец» он не справился с управлением и съехал в кювет. Там его и задержали в 17:25 прибывшие на место сотрудники ГИБДД. Медосвидетельствование показало, что мужчина пьян. В отношении него составили административный протокол по ст. 12.8, ч. 3, КоАП РФ, а самого его отправили в спецпомещение для задержанных.