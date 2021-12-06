FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -11
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Знакомый, проживая и работая на даче петербурженки, угнал машину её мужа, но доехал лишь до кювета

Петербурженка пустила на дачу в Волховском районе Ленобласти знакомого, а тот не оправдал доверия и позарился на машину ее мужа. Далеко уехать не позволил алкоголь.

2
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, накануне в половине пятого часа вечера в полицию Волховского района Ленобласти обратилась жительница Петербурга. Женщина рассказала, что около 15:40 воскресенья ее 48-летний знакомый похитил от одного из домов на 1-й линии СНТ «Ленинградец» принадлежащий ее мужу автомобиль Suzuki Grand Vitara 2013 года выпуска. Машина была открыта и заведена, а знакомый проживает и работает на даче заявительницы.

Далеко мужчина уехать не смог: в 250 метрах от поворота на 1-ю линию СНТ «Ленинградец» он не справился с управлением и съехал в кювет. Там его и задержали в 17:25 прибывшие на место сотрудники ГИБДД. Медосвидетельствование показало, что мужчина пьян. В отношении него составили административный протокол по ст. 12.8, ч. 3, КоАП РФ, а самого его отправили в спецпомещение для задержанных.

«Витару» после осмотра поместили на спецстоянку ОГИБДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Serg_I
Действительно - не пешком же за водкой ходить, когда "хе хватило"!
Avs7153
На Гранд Витаре ездить за водкой - самое то, у меня прожила с 2008 по 2019 годы. Ну, проржавела за 11 лет капитально...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1