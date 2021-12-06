Петербуржец поссорился с женщиной и в отместку отбуксировал ее «Запорожец» на другую сторону дома

Как сообщает 6 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 1:20 5 декабря в полицию обратилась 34-летняя женщина и рассказала, что ее знакомый угоняет от дома 39 по Центральной улице в деревне Новожилово Приозерского района ее автомобиль ЗАЗ-965 1964 года выпуска стоимостью 150 тысяч рублей.



Спустя час, в 2:15, полицейские задержали подозреваемого у того же дома. Это оказался 31-летний петербуржец. После конфликта с заявительницей он на Mitsubishi L200 отбуксировал ее «Запорожец» на другую сторону дома.