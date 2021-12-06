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Петербуржец поссорился с женщиной и в отместку отбуксировал ее «Запорожец» на другую сторону дома

За импульсивный поступок жителю Петербурга придется ответить по закону. После ссоры со знакомой в Приозерском районе Ленобласти он решил переставить ее машину и был задержан полицией за угон.

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Как сообщает 6 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 1:20 5 декабря в полицию обратилась 34-летняя женщина и рассказала, что ее знакомый угоняет от дома 39 по Центральной улице в деревне Новожилово Приозерского района ее автомобиль ЗАЗ-965 1964 года выпуска стоимостью 150 тысяч рублей.

Спустя час, в 2:15, полицейские задержали подозреваемого у того же дома. Это оказался 31-летний петербуржец. После конфликта с заявительницей он на Mitsubishi L200 отбуксировал ее «Запорожец» на другую сторону дома.

Полиция приняла от женщины заявление об угоне. Было возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Мужчину отпустили под подписку о невыезде, а «Запорожец» после осмотра передали хозяйке под сохранную расписку.

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Комментарии (2)

grannie
«на Mitsubishi L200 отбуксировал ее Запорожец ЗАЗ-965 1964 года выпуска» - я хотел бы посмотреть фото этой эпической битвы титанов автостроения.
kоt-obormot
Какой коварный рецидивист.
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