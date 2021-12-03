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В Самаре борец с «умными» домофонами выжигал их камеры лазерным лучом и срезал провода

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В Самаре неизвестный, закрыв лицо банданой, испортил не менее 30 «умных» домофонов, выжигая их камеры лазерным лучом. В некоторых случаях ему также удавалось проникать в подъезды и срезать провода устройств.

Как сообщает ГТРК Самара 3 декабря, мужчина выводил механизмы из строя в период с 25 по 26 ноября. В редакции предположили, что речь может идти о корпоративных войнах на домофонном рынке города и происках конкурентов.

«Со своей стороны, мы хотим, чтобы наши абоненты больше не оказались в стрессовой ситуации с неисправными домофонами. Преступник должен быть найден для пресечения повторного массового вандализма», — отметил представитель компании, обслуживающей испорченное оборудование.

Полицейские начали поиски, опираясь на пути следования незнакомца, попавшего в обзор камер.

Автор: ГТРК «Самара» | Новости Самары и Самарской обл. / vk.com

«Умные» домофоны уже не первый раз оказываются в центре внимания. Два таких случая произошли в Башкирии. Один раз устройство получило «по лицу» за отказ пускать жителя домой, а в другом случае мужчине удалось попасть в подъезд благодаря «паре ласковых».

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Комментарии (5)

vader
Ну вот, домофоны начали не пускать домой хозяев. Машина умнее человека, ага.
iigaza
Попались в разных местах, кроме того, девять Коровиных, четыре Коровкина и двое Караваевых. (с)
Greedleak
Так мы все узнали, как можно испортить камеру домофона.
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