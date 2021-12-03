В Самаре борец с «умными» домофонами выжигал их камеры лазерным лучом и срезал провода

В Самаре неизвестный, закрыв лицо банданой, испортил не менее 30 «умных» домофонов, выжигая их камеры лазерным лучом. В некоторых случаях ему также удавалось проникать в подъезды и срезать провода устройств.



Как сообщает ГТРК Самара 3 декабря, мужчина выводил механизмы из строя в период с 25 по 26 ноября. В редакции предположили, что речь может идти о корпоративных войнах на домофонном рынке города и происках конкурентов.



«Со своей стороны, мы хотим, чтобы наши абоненты больше не оказались в стрессовой ситуации с неисправными домофонами. Преступник должен быть найден для пресечения повторного массового вандализма», — отметил представитель компании, обслуживающей испорченное оборудование.

