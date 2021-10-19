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Умный домофон опять отказался пустить домой жителя Башкирии. Конфликт с женщиной-роботом попал на видео

В Башкирии мужчина поругался с умным домофоном, который отказался впускать его в подъезд

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В Башкирии вновь произошла битва искусственного интеллекта с человеческим. Домофон в одном из домов упорно отказывался впускать местного жителя.

Видеозапись, на которой запечатлена разборка мужчины с бездушной машиной, появилась в социальных сетях. «Диалог» обеих сторон не отличается продуктивностью — камера в устройстве безуспешно пытается распознать лицо мужчины, чем вызывает его гнев.

типичное Иваново

За непонятливость аппарат получает «по лицу», достается и двери подъезда. В конце концов нетерпеливый жилец попадает в дом.

Как сообщили 19 октября изданию «Подъём» в компании «Уфанет», которая устанавливает и обслуживает устройства, проблемы могут возникнуть, если пользователь загрузил некачественное или размытое фото.

«Необходимо в приложении умного домофона сделать несколько фотографий с разных ракурсов в разное время: днем, вечером, ночью. Тогда абонент распознается четче. Есть вероятность, что человек просто сделал одну фотографию в плохом качестве, поэтому его не распознает», — объяснили медиа в пресс-службе фирмы.

«Фонтанка» писала об аналогичном случае в сентябре. Тогда в городе Октябрьском в Башкирии умный домофон отказался пускать в дом нетрезвого жильца. Открыть дверь помогли пара ласковых.

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Комментарии (16)

K_Lutsky
Искусственный интеллект рулит. Продолжайте дальше его развивать. Я вот сижу и думаю, а на хрена QR коды нужны. Поставить везде такие устройства. Они вообще никого никуда пускать не будут))
Igor_VS
Умный транспорт вкупе с системой распознования лиц - добьют нашу экономику.
265863469
«Необходимо в приложении умного домофона сделать несколько фотографий с разных ракурсов в разное время: днем, вечером, ночью. Тогда абонент распознается четче" и еще фото должно быть в трезвом и нетрезвом виде
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