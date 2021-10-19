Умный домофон опять отказался пустить домой жителя Башкирии. Конфликт с женщиной-роботом попал на видео

Видеозапись, на которой запечатлена разборка мужчины с бездушной машиной, появилась в социальных сетях. «Диалог» обеих сторон не отличается продуктивностью — камера в устройстве безуспешно пытается распознать лицо мужчины, чем вызывает его гнев.

В Башкирии вновь произошла битва искусственного интеллекта с человеческим. Домофон в одном из домов упорно отказывался впускать местного жителя.

За непонятливость аппарат получает «по лицу», достается и двери подъезда. В конце концов нетерпеливый жилец попадает в дом.

Как сообщили 19 октября изданию «Подъём» в компании «Уфанет», которая устанавливает и обслуживает устройства, проблемы могут возникнуть, если пользователь загрузил некачественное или размытое фото.



«Необходимо в приложении умного домофона сделать несколько фотографий с разных ракурсов в разное время: днем, вечером, ночью. Тогда абонент распознается четче. Есть вероятность, что человек просто сделал одну фотографию в плохом качестве, поэтому его не распознает», — объяснили медиа в пресс-службе фирмы.



«Фонтанка» писала об аналогичном случае в сентябре. Тогда в городе Октябрьском в Башкирии умный домофон отказался пускать в дом нетрезвого жильца. Открыть дверь помогли пара ласковых.

