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«Женщину вынули, автомат засунули». В Башкирии умный домофон покорился нетрезвому жильцу только после пары ласковых

В Башкирии мужчина ругался с умным домофоном, который не пускал его домой

В городе Октябрьском в Башкирии умный домофон отказался пускать в дом нетрезвого жильца. «Диалог» двух сторон засняла камера.

На видеозаписи, появившейся в сети 13 сентября, видны тщетные попытки мужчины наладить общение с бездушной машиной и честно выполнить все ее просьбы.

biolim/pikabu.ru

Стратегия соглашаться с роботом оказалась провальной, дверь не покорилась. «Открой дверь! Пускай меня домой! Я на тебя жалобу напишу!» — грозился местный житель, стоя у домофона и начиная терять терпение.

Простояв несколько минут у входа, мужчина вышел из себя и обматерил женщину-робота, после чего дверь наконец открылась.

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Комментарии (3)

265055770
Илэвэвн! Фридом!!!
spb7771250
Эти глупые поклонники "умного дома" вообще понимают, что они отдают свою биометрию, график перемещения и огромный объём данных со смартфонов какой-то левой шараге да ещё и приплачивают за это? Вот реально совсем отупели от Инстаграмма. ) Реально, с такой биомассой, которая соглашается это себе установить - можно делать что угодно. В отличие от персонажа. )
hal9000
Гребанный однобайтный робот...у калькулятора ито есть эмоции..бестолковая железяка которую поставили управлять домофоном итак всю гребанную электонную жизнь и будет-Кто там?..Вы к кому?..пока мужик не разломает динамик или провода не оторвет..
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