На видеозаписи, появившейся в сети 13 сентября, видны тщетные попытки мужчины наладить общение с бездушной машиной и честно выполнить все ее просьбы.

В городе Октябрьском в Башкирии умный домофон отказался пускать в дом нетрезвого жильца. «Диалог» двух сторон засняла камера.

Стратегия соглашаться с роботом оказалась провальной, дверь не покорилась. «Открой дверь! Пускай меня домой! Я на тебя жалобу напишу!» — грозился местный житель, стоя у домофона и начиная терять терпение.



Простояв несколько минут у входа, мужчина вышел из себя и обматерил женщину-робота, после чего дверь наконец открылась.

