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На Финском заливе встает лед, а дамбу укутало снегом

Пришедшая в Петербург зима укутала Комплекс защитных сооружений в белое одеяло. Дирекция КЗС 3 декабря показала, как выглядит заснеженная дамба с высоты птичьего полета, пока на Финском заливе встает лед.

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Фото: dambaspb_kzs / Instagram
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Как отмечают в дирекции, наводнения возможны и зимой при ледоставе. Но комплекс защитных сооружений Петербурга подготовлен для предотвращения таких ситуаций: все затворы дамбы могут работать при минусовых температурах и ломать лед толщиной до 60 сантиметров.

Фото: dambaspb_kzs / Instagram

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