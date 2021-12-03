Как отмечают в дирекции, наводнения возможны и зимой при ледоставе. Но комплекс защитных сооружений Петербурга подготовлен для предотвращения таких ситуаций: все затворы дамбы могут работать при минусовых температурах и ломать лед толщиной до 60 сантиметров.
На Финском заливе встает лед, а дамбу укутало снегом
Пришедшая в Петербург зима укутала Комплекс защитных сооружений в белое одеяло. Дирекция КЗС 3 декабря показала, как выглядит заснеженная дамба с высоты птичьего полета, пока на Финском заливе встает лед.
Как отмечают в дирекции, наводнения возможны и зимой при ледоставе. Но комплекс защитных сооружений Петербурга подготовлен для предотвращения таких ситуаций: все затворы дамбы могут работать при минусовых температурах и ломать лед толщиной до 60 сантиметров.