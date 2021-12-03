Петербуржца за 20 минут лишили новой лизинговой «Камри»

Новенькая «Тойота» укатила от водителя в Приморском районе Петербурга во Всеволожский район Ленобласти. Хватило 20 минут без присмотра.
Как стало известно «Фонтанке», в семь часов вечера 2 декабря в полицию Приморского района Петербурга обратился 41-летний петербуржец, работающий водителем в одной из коммерческих фирм. Он рассказал, что в период с 18:00 до 18:20 этого же дня от дома 37 по Шуваловскому проспекту был похищен автомобиль Toyota Camry 2021 года выпуска. Машина принадлежит лизинговой фирме, а заявитель управляет им по договору аренды.
По данным охранной фирмы, ближе к восьми часам вечера «Тойота» была замечена в Мурино, затем — на КАД, и в последний раз она «засветилась» на Приозерском шоссе по пути во Всеволожский район. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.