FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -7
74.06р83.81р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Петербуржца за 20 минут лишили новой лизинговой «Камри»

0
Печать

Новенькая «Тойота» укатила от водителя в Приморском районе Петербурга во Всеволожский район Ленобласти. Хватило 20 минут без присмотра.

Как стало известно «Фонтанке», в семь часов вечера 2 декабря в полицию Приморского района Петербурга обратился 41-летний петербуржец, работающий водителем в одной из коммерческих фирм. Он рассказал, что в период с 18:00 до 18:20 этого же дня от дома 37 по Шуваловскому проспекту был похищен автомобиль Toyota Camry 2021 года выпуска. Машина принадлежит лизинговой фирме, а заявитель управляет им по договору аренды.

По данным охранной фирмы, ближе к восьми часам вечера «Тойота» была замечена в Мурино, затем — на КАД, и в последний раз она «засветилась» на Приозерском шоссе по пути во Всеволожский район. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1