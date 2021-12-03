В Петербурге положили лицом в пол угонщиков, возивших машины в Казахстан. Одну нашли уже на границе

По данным «Фонтанки», задержаны были двое петербуржцев в возрасте 56 и 45 лет, 25-летний гражданин Молдовы и 38-летний житель Свердловской области, ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, мошенничество и подделку документов и автомобильных номеров.

Как сообщает 3 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали четверых участников преступной группы, специализировавшейся на краже автомобилей на территории Петербурга и Ленинградской области и легализации их в Казахстане.

Мужчин изобличили в трех угонах: Hyundai Santa Fe от дома 16 по Малоохтинскому проспекту в феврале 2021 года, еще одного «Санта Фе» от дома 2 по Гаванной улице в Зеленогорске и KIA Sorento Prime от дома 11, корпус 1, по Таможенной дороге в Сестрорецке в июне текущего года. «Хёндэ» с Малоохтинского с поддельными номерами и измененными идентификационными обозначениями обнаружили на границе с Казахстаном — в пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. Остальные два нашлись в Тосненском районе Ленобласти, номера у них тоже уже были другие. Машины поместили на склад временного хранения.

В ходе обысков по местам жительства задержанных и в используемых ими гаражах нашли и изъяли автомобили Infiniti и Hyundai Santa Fe, используемые как преступный транспорт, ключи от разных авто, оттиски печатей организаций и учреждений, поддельные дипломы, паспорта и комплекты документов на машины, госномера, документы на похищенные автомобили, а также принтеры и устройства для изготовления поддельных документов. Сейчас полицейские устанавливают соучастников и другие эпизоды преступной деятельности задержанных.