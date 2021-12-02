Доля российского оборудования для рентгендиагностики в общем объеме закупок выросла в 2021 году до 65,2%

По предварительным итогам 2021 года в сфере закупок рентгенодиагностического оборудования, доля аппаратов российского производства составит 65,2%, а доля импорта — 44,4%. Об этом сообщил заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров.
По его словам, еще год назад доля отечественного рентгенодиагностического оборудования составляла 64,2%, при этом объем импорта с учетом доли иностранных комплектующих достигал 46,7%. К 2024 году ситуация, по словам Александра Ведрова, должна существенно измениться: объем локализации и производства комплектующих оборудования на территории России составит не менее 80%, а фактический размер импорта не будет превышать 30%.
Например, уже сейчас в линейке высокотехнологичного рентгенодиагностического оборудования нового поколения серии Р-600 доля российских компонентов на данный момент составляет более 71%, с последующей перспективой ее увеличения до 90%. Оборудование разработано новым центром компетенций в сфере медицинского оборудования ООО «ВКО Медпром», созданным в рамках холдинга «Алмаз-Антей», и успешно запущено в серийное производство. По словам Александра Ведрова, линейка рентгенодиагностического оборудования Р-500 и Р-600 соответствует международным и российским стандартам и сегодня используется более чем в 100 клиниках страны.
Генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что оборот ООО «ВКО Медпром» по итогам 2021 года составит более 2,5 млрд рублей, при том, что весь рынок рентгенодиагностического оборудования в России оценивается примерно в 21 млрд рублей, из которых 9,4 млрд — импорт.