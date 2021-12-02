Доля российского оборудования для рентгендиагностики в общем объеме закупок выросла в 2021 году до 65,2%

По предварительным итогам 2021 года в сфере закупок рентгенодиагностического оборудования, доля аппаратов российского производства составит 65,2%, а доля импорта — 44,4%. Об этом сообщил заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров.



По его словам, еще год назад доля отечественного рентгенодиагностического оборудования составляла 64,2%, при этом объем импорта с учетом доли иностранных комплектующих достигал 46,7%. К 2024 году ситуация, по словам Александра Ведрова, должна существенно измениться: объем локализации и производства комплектующих оборудования на территории России составит не менее 80%, а фактический размер импорта не будет превышать 30%.