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В Роспотребнадзоре Петербурга объяснили, можно ли родителям ходить на утренники в детские сады

Петербуржцы забросали петербургское управление Роспотребнадзора вопросами о том, можно ли им приходить на утренники к детям в детский сад.

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Ведомство на сайте 2 декабря вывесило разъяснение, на каких условиях взрослых пустят посмотреть на Деда Мороза и снежинок.

В Роспотребнадзоре отмечают, что продолжают действовать требования к особому режиму работы детских учреждений в условиях распространения коронавируса.

Согласно этим требованиям, проведение массовых мероприятий с участием разных групп детей и взрослых запрещены, как и привлечения дедов-морозов со стороны.

Но при этом нет никакого запрета на проведение утренников в рамках одной дошкольной группы.

Поэтому посещение детсадов родителями (законными представителями) возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий. А именно необходимы:

  • термометрия с использованием бесконтактных термометров при входе в дошкольную организацию с целью выявления и недопущения лиц с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний;
  • обработка рук спиртосодержащими кожными антисептиками;
  • использование в период нахождения в дошкольной организации средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

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Комментарии (5)

157450982
У ребёнка в саду заведующая сказала, что никого из родителей не пустит, а, если кто-то будет пытаться пройти, просто отменит праздник.
Kostyn
Потерпите, введут QR коды, поймете куда можно ходить)
ДуремарСПб.
Это будет самый смертельный новый год.
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