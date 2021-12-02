В Роспотребнадзоре Петербурга объяснили, можно ли родителям ходить на утренники в детские сады

Ведомство на сайте 2 декабря вывесило разъяснение, на каких условиях взрослых пустят посмотреть на Деда Мороза и снежинок.
В Роспотребнадзоре отмечают, что продолжают действовать требования к особому режиму работы детских учреждений в условиях распространения коронавируса.
Согласно этим требованиям, проведение массовых мероприятий с участием разных групп детей и взрослых запрещены, как и привлечения дедов-морозов со стороны.
Но при этом нет никакого запрета на проведение утренников в рамках одной дошкольной группы.
Поэтому посещение детсадов родителями (законными представителями) возможно при условии соблюдения ими профилактических мероприятий. А именно необходимы:
- термометрия с использованием бесконтактных термометров при входе в дошкольную организацию с целью выявления и недопущения лиц с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний;
- обработка рук спиртосодержащими кожными антисептиками;
- использование в период нахождения в дошкольной организации средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).