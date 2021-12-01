В Петербурге задержали менеджера финансовой пирамиды QBF, в которую вкладывалась Волочкова

По уголовному делу об особо крупном мошенничестве задержан руководитель офиса QBF в Петербурге, 31-летний Алексей Голубев. Его коллеги из федерального центра уже в СИЗО.
О задержании Голубева 1 декабря пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что во время допроса петербуржец отвечал на вопросы по шаблону, а именно фразами из памяток для менеджмента пирамиды. Их нашли во время обыска в офисе компании.
По данным «Коммерсанта», также задержан 33-летний Владимир Пахомов, который отвечал за большинство филиалов в других городах. Известно, что он на подписке уже год. «Фонтанка» ранее писала об его аресте. В СИЗО с ноября находятся юрист QBF Евгения Россиева и соучредитель компании Зелимхан Мунаев.
Потерпевшими пока признаны примерно 500 человек, но на деле их может быть гораздо больше. Отмечается, что среди тех, кто попался на уловку, могут быть министры, священнослужители, генералы и руководители различного уровня. Известно, что почти два миллиона на «инвестициях» в QBF потеряла балерина Анастасия Волочкова.