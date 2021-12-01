В Петербурге задержали менеджера финансовой пирамиды QBF, в которую вкладывалась Волочкова

По уголовному делу об особо крупном мошенничестве задержан руководитель офиса QBF в Петербурге, 31-летний Алексей Голубев. Его коллеги из федерального центра уже в СИЗО.

О задержании Голубева 1 декабря пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что во время допроса петербуржец отвечал на вопросы по шаблону, а именно фразами из памяток для менеджмента пирамиды. Их нашли во время обыска в офисе компании.

По данным «Коммерсанта», также задержан 33-летний Владимир Пахомов, который отвечал за большинство филиалов в других городах. Известно, что он на подписке уже год. «Фонтанка» ранее писала об его аресте. В СИЗО с ноября находятся юрист QBF Евгения Россиева и соучредитель компании Зелимхан Мунаев.