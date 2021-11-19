Предлагали инвестировать и унесли почти 2 млн рублей. Волочкова рассказала полиции о хищении

Балерина Анастасия Волочкова обратилась в московскую полицию с заявлением о хищении у нее 1,7 миллионов рублей сотрудниками инвестиционной компании QBF. Проводится проверка, сообщает 18 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В заявлении сказано, что прошлым летом Волочковой позвонил мужчина, назвав себя представителем компании QBF, и предложил инвестировать деньги — с последующей прибылью. Балерина приехала в офис на Пресненской набережной, строение 8, дом 1, заключила с компанией договор на год, а затем перевела ей сначала миллион рублей, а потом еще два — под 10% годовых.

