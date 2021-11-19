Предлагали инвестировать и унесли почти 2 млн рублей. Волочкова рассказала полиции о хищении

Балерина Анастасия Волочкова обратилась в московскую полицию с заявлением о хищении у нее 1,7 миллионов рублей сотрудниками инвестиционной компании QBF. Проводится проверка, сообщает 18 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В заявлении сказано, что прошлым летом Волочковой позвонил мужчина, назвав себя представителем компании QBF, и предложил инвестировать деньги — с последующей прибылью. Балерина приехала в офис на Пресненской набережной, строение 8, дом 1, заключила с компанией договор на год, а затем перевела ей сначала миллион рублей, а потом еще два — под 10% годовых.
По словам Волочковой, через три месяца ей вернули 1,5 миллиона рублей, а остальные деньги до сих пор не выплачены. QBF перестала выходить на связь, и ущерб балерины составил 1,7 миллиона рублей.
Baza также уточняет, что молодой человек заявил Волочковой, будто нашел ее номер «в базе самых успешных людей России». Якобы он также предлагал позвать в компанию инвесторов Никиту Джигурду, поскольку балерина «с ним дружна», но она этого не сделала.
В райсудах Москвы ТАСС рассказали, что юриста QBF Евгению Россиеву и директора филиальной сети Владимира Пахомова арестовали по делу о крупном мошенничестве. Эта же участь постигла соучредителя компании Зелимхана Мунаева — его обвиняют в краже с причинением значительного ущерба гражданину.