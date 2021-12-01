За сутки с улиц Петербурга вывезли почти 30 тысяч кубометров снега. А насыпало — больше миллиона

За неделю дорожные службы вывезли с петербургских дорог почти 40 тысяч кубометров снега, и три четверти этого объема пришлись на последние сутки. Однако это лишь малая часть того, что насыпал городу «Бенедикт» за пару дней.



Как сообщает 1 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, за минувшие сутки дорожные предприятия собрали и вывезли с городских улиц 28,3 тысячи кубометров снежных масс, а всего с начала снегопадов было убрано более 39,4 тысячи кубометров. Первую сотню, напомним, привезли на снегоплавильные пункты после снегопада 24 ноября.