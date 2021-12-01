За сутки с улиц Петербурга вывезли почти 30 тысяч кубометров снега. А насыпало — больше миллиона

За неделю дорожные службы вывезли с петербургских дорог почти 40 тысяч кубометров снега, и три четверти этого объема пришлись на последние сутки. Однако это лишь малая часть того, что насыпал городу «Бенедикт» за пару дней.
Как сообщает 1 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, за минувшие сутки дорожные предприятия собрали и вывезли с городских улиц 28,3 тысячи кубометров снежных масс, а всего с начала снегопадов было убрано более 39,4 тысячи кубометров. Первую сотню, напомним, привезли на снегоплавильные пункты после снегопада 24 ноября.
При этом высота свежего снежного покрова, выросшего за последние два дня, превысила 20 сантиметров. С учетом того, что площадь уборки городских дорожных служб достигает почти 60 миллионов метров квадратных, за пару дней на петербургские дороги высыпало 1,2 миллиона кубометров снега, отмечают в ведомстве.
В ночь с 30 ноября на 1 декабря улицы города чистили 1127 машин и 425 дворников. Днем в среду на дороги вышли 1222 машины и 1223 дворника. Еще 250 единиц техники и 837 специалистов садово-парковых предприятий работают в садах, скверах и парках. Сегодня в Петербурге сохраняется легкий мороз, а днем возможен небольшой снег.