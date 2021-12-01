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За сутки с улиц Петербурга вывезли почти 30 тысяч кубометров снега. А насыпало — больше миллиона

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автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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За неделю дорожные службы вывезли с петербургских дорог почти 40 тысяч кубометров снега, и три четверти этого объема пришлись на последние сутки. Однако это лишь малая часть того, что насыпал городу «Бенедикт» за пару дней.

Как сообщает 1 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, за минувшие сутки дорожные предприятия собрали и вывезли с городских улиц 28,3 тысячи кубометров снежных масс, а всего с начала снегопадов было убрано более 39,4 тысячи кубометров. Первую сотню, напомним, привезли на снегоплавильные пункты после снегопада 24 ноября.

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При этом высота свежего снежного покрова, выросшего за последние два дня, превысила 20 сантиметров. С учетом того, что площадь уборки городских дорожных служб достигает почти 60 миллионов метров квадратных, за пару дней на петербургские дороги высыпало 1,2 миллиона кубометров снега, отмечают в ведомстве.

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В ночь с 30 ноября на 1 декабря улицы города чистили 1127 машин и 425 дворников. Днем в среду на дороги вышли 1222 машины и 1223 дворника. Еще 250 единиц техники и 837 специалистов садово-парковых предприятий работают в садах, скверах и парках. Сегодня в Петербурге сохраняется легкий мороз, а днем возможен небольшой снег.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

aprahka
Путем простых арифметических подсчетов получается,что уберут только через месяц.А где росгвардейцы с лопатой беглова?
Ганс-Дитрих Геншер
зато утырки с камерами на башке ездили регулярно, в самый снегопад
Владислав М
И снова уборка улиц ужасная, хотя синоптики предупреждали власти о снегопаде заранее.
Где Беглов со своей лопатой?
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