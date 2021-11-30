FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -6
74.98р84.48р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Смольный выдал градплан для реконструкции вестибюля станции метро «Фрунзенская»

13
Печать

Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градостроительный план земельного участка для реконструкции вестибюля станции метро «Фрунзенская». Информация об этом появилась на сайте КГА. Градплан выдан на участок по адресу: Московский проспект, дом 71.

В сентябре 2021 года эскиз облика вестибюля после реконструкции рассматривал Градостроительный совет города. Автор концепции — московское ООО «Архитектурное Бюро А.С.+».

По задумке компании, «Фрунзенская» должна превратиться в 7-этажное — с учетом двух подземных уровней — здание не выше 28 метров. Два подземных и два наземных уровня было предложено отдать под инфраструктурные объекты. Три верхних этажа — под размещение Единого диспетчерского центра метро.

Согласно протоколу заседания Градсовета, за проголосовали только трое его членов, 15 — против. Было решено отправить предложенный вариант архитектурно-градостроительного облика на доработку и представить на рассмотрение совета повторно.

Планируется, что реконструкция вестибюля «Фрунзенской» с заменой эскалаторов стартует уже в 2022 году, а полноценная смена его облика — позже. Закончить работы должны в 2026 году.

Ежегодно в Петербурге хотят закрывать на реконструкцию по 2–3 станции метро одновременно.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

セルゲイ
На Парнасе нельзя построить? Надо именно в центре лепить?
Софокл Аристархович
Жаль, что Смольный не способен "выдать градплан" для развития в метро - в целом!
HomerMP
Интересно, почему единый диспетчерский центр метро нельзя разместить где-нибудь на окраине города?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний