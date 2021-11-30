Смольный выдал градплан для реконструкции вестибюля станции метро «Фрунзенская»

Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градостроительный план земельного участка для реконструкции вестибюля станции метро «Фрунзенская». Информация об этом появилась на сайте КГА. Градплан выдан на участок по адресу: Московский проспект, дом 71.



В сентябре 2021 года эскиз облика вестибюля после реконструкции рассматривал Градостроительный совет города. Автор концепции — московское ООО «Архитектурное Бюро А.С.+».



По задумке компании, «Фрунзенская» должна превратиться в 7-этажное — с учетом двух подземных уровней — здание не выше 28 метров. Два подземных и два наземных уровня было предложено отдать под инфраструктурные объекты. Три верхних этажа — под размещение Единого диспетчерского центра метро.

