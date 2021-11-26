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В Петербурге вынесли приговор руководителю банды угонщиков, шедших легким путем

Суд в Петербурге отправил в колонию одного из руководителей преступной группы, занимавшейся угонами. Злоумышленники не заморачивались с сигнализациями и специализировались на машинах без них.

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Как сообщает 26 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга, подсудимый действовал в составе преступного сообщества, состоящего из трех структурных подразделений. Угонщики похищали на территории Петербурга автомобили, не оборудованные сигнализациями, перемещали их в места временного хранения и устанавливали на них поддельные номера.

В общей сложности с августа 2017 года по апрель 2018 года подсудимый похитил в Приморском, Красносельском, Кировском и Московском районах города 12 машин, а сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей. Сам он занимался тем, что запускал двигатели похищаемых машин, сопровождал их и скрывал в подготовленном месте.

Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества) и пп. «а», «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере, осуществленная группой лиц по предварительному сговору и организованной группой) и приговорил его к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Уголовные дела в отношении его соучастников сейчас находятся на рассмотрении в судах.

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Комментарии (4)

lamer
Верните мои удочки и инструменты.
158287782
а пранкерам по 3.5 бабахнули, хоть через 15 минут вернули)
staroverspb
Это как???))))
С учётом того, что по 210ч1: "наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет".
Видимо, ОЧЕНЬ хорошо сотрудничал.
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