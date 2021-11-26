В Петербурге вынесли приговор руководителю банды угонщиков, шедших легким путем

Как сообщает 26 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга, подсудимый действовал в составе преступного сообщества, состоящего из трех структурных подразделений. Угонщики похищали на территории Петербурга автомобили, не оборудованные сигнализациями, перемещали их в места временного хранения и устанавливали на них поддельные номера.



В общей сложности с августа 2017 года по апрель 2018 года подсудимый похитил в Приморском, Красносельском, Кировском и Московском районах города 12 машин, а сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей. Сам он занимался тем, что запускал двигатели похищаемых машин, сопровождал их и скрывал в подготовленном месте.