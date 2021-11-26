В Петербурге вынесли приговор руководителю банды угонщиков, шедших легким путем

Как сообщает 26 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга, подсудимый действовал в составе преступного сообщества, состоящего из трех структурных подразделений. Угонщики похищали на территории Петербурга автомобили, не оборудованные сигнализациями, перемещали их в места временного хранения и устанавливали на них поддельные номера.
В общей сложности с августа 2017 года по апрель 2018 года подсудимый похитил в Приморском, Красносельском, Кировском и Московском районах города 12 машин, а сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей. Сам он занимался тем, что запускал двигатели похищаемых машин, сопровождал их и скрывал в подготовленном месте.
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества) и пп. «а», «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере, осуществленная группой лиц по предварительному сговору и организованной группой) и приговорил его к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Уголовные дела в отношении его соучастников сейчас находятся на рассмотрении в судах.