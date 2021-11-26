Прокуратура после трагедии на «Листвяжной» нашла нарушения на шести шахтах в Кузбассе

Шесть шахт в Кемеровской области работали, не соблюдая законодательство о промышленной безопасности и охране труда. Об этом 26 ноября сообщило управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.



Проверки прошли после аварии на шахте «Листвяжная». За день прокуроры нашли нарушения в шести угольных компаниях. Их сотрудникам приходилось работать без должного отдыха. Кроме того, горняки не были обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты. Претензии возникли и к состоянию оборудования шахт: подъемников и лифтов.

