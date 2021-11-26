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Прокуратура после трагедии на «Листвяжной» нашла нарушения на шести шахтах в Кузбассе

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Шесть шахт в Кемеровской области работали, не соблюдая законодательство о промышленной безопасности и охране труда. Об этом 26 ноября сообщило управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

Проверки прошли после аварии на шахте «Листвяжная». За день прокуроры нашли нарушения в шести угольных компаниях. Их сотрудникам приходилось работать без должного отдыха. Кроме того, горняки не были обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты. Претензии возникли и к состоянию оборудования шахт: подъемников и лифтов.

Всего прокуратура возбудила 28 административных дел. Проверки на кузбасских шахтах продолжаются и сегодня.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно, там взорвалась метано-воздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Сообщалось о гибели 52 человек — 46 шахтёров и шестерых спасателей. Однако одному из них — 51-летнему сотруднику МЧС Александру Заковряшину — удалось выжить. Он провел в шахте всю ночь, но сумел выбраться самостоятельно.

СК возбудил два уголовных дела по факту инцидента: о халатности сотрудников Ростехнадзора и по статье 217 УК — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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Комментарии (3)

265834414
Как интересно.Как только происходит трагедия, так начинаются массовые проверки и сразу !!!!! находят нарушения, а, что же до этого их не было ???? или бабками замазывали ?
Swebaka
И где были проверяльщики раньше?
HomerMP
Кто бы мог подумать? Какая неожиданность…
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