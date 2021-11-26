Найденный живым в «Листвяжной» оказался спасателем

Человек, которого нашли живым в шахте «Листвяжная», оказался спасателем из пропавшей группы, пишет ТАСС со ссылкой на врио главы МЧС Александра Чуприяна. Ранее сообщалось, что это один из горняков.



Как уточняет Baza, спастись удалось сотруднику МЧС Александру Заковряшину, которого признали погибшим. Он провел в шахте всю ночь, но сумел выбраться самостоятельно. Мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывают помощь в больнице.



«Найден живым наш спасатель — Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди», — сказал журналистам Чуприян.

