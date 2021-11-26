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Найденный живым в «Листвяжной» оказался спасателем

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Человек, которого нашли живым в шахте «Листвяжная», оказался спасателем из пропавшей группы, пишет ТАСС со ссылкой на врио главы МЧС Александра Чуприяна. Ранее сообщалось, что это один из горняков.

Как уточняет Baza, спастись удалось сотруднику МЧС Александру Заковряшину, которого признали погибшим. Он провел в шахте всю ночь, но сумел выбраться самостоятельно. Мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывают помощь в больнице.

«Найден живым наш спасатель — Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди», — сказал журналистам Чуприян.

О том, что в шахте «Листвяжная», где накануне произошел взрыв, нашли выжившего, стало известно утром 26 ноября.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно там взорвалась метановоздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Сообщалось о гибели 52 человек — 46 шахтёров и шестерых спасателей из поисковой группы.

СК возбудил два уголовных дела по факту инцидента: о халатности сотрудников Ростехнадзора и по статье 217 УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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