«Возможность новой выгрузки отсутствует». Комздрав не стал комментировать статистику по летальным исходам среди вакцинированных от COVID-19

В ведомстве сослались на невозможность получить новую выгрузку из-за технических сложностей.



«Упомянутое вами исследование было сделано на основе данных анализа Федерального регистра лиц, больных СOVID-19, на начало октября 2021 года. На данный момент возможность новой выгрузки из-за отсутствия техподдержки ЕГИСЗ отсутствует», — сообщили 26 ноября в комздраве.



«Фонтанка» обратила внимание на некоторые нестыковки в цифрах. В частности, сообщалось, что среди госпитализированных риск наступления летального исхода у вакцинированных ниже почти в два раза, у людей старше 60 лет — в 2,4 раза. При этом «в целом риск летального исхода у привитых, вне зависимости от возраста, в 21 раз ниже, чем у непривитых», заявлял Стрижелецкий.

