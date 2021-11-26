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«Возможность новой выгрузки отсутствует». Комздрав не стал комментировать статистику по летальным исходам среди вакцинированных от COVID-19

Комитет по здравоохранению Петербурга не стал комментировать данные о том, как болеют и умирают вакцинированные от COVID-19, которые ранее привел главный врач больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий во время прямого эфира на странице губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте».

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В ведомстве сослались на невозможность получить новую выгрузку из-за технических сложностей.

«Упомянутое вами исследование было сделано на основе данных анализа Федерального регистра лиц, больных СOVID-19, на начало октября 2021 года. На данный момент возможность новой выгрузки из-за отсутствия техподдержки ЕГИСЗ отсутствует», — сообщили 26 ноября в комздраве.

«Фонтанка» обратила внимание на некоторые нестыковки в цифрах. В частности, сообщалось, что среди госпитализированных риск наступления летального исхода у вакцинированных ниже почти в два раза, у людей старше 60 лет — в 2,4 раза. При этом «в целом риск летального исхода у привитых, вне зависимости от возраста, в 21 раз ниже, чем у непривитых», заявлял Стрижелецкий.

Источником цифр он назвал «данные [исследований] по нашему городу, которые были проведены в октябре». «Фонтанка» попросила дать подробные цифры и пояснить методологию исследования.

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Комментарии (11)

VKuser1434363
Так и живем - ноликом меньше, ноликом больше. Если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов!
nalchik11
Сломалось! Какая незадача. Приходите завтра
А13579
Подбрасываю идею: ложь должна быть чудовищной, чтобы не вызывать сомнений.
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