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Главврач Больницы святого Георгия раскрыл статистику, как болеют и умирают вакцинированные в Петербурге

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Главный врач Больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий привел результаты исследования о том, как привитые и непривитые петербуржцы переносят заболевание COVID-19. Он поделился данными 13 ноября в ходе эфира на странице губернатора Александр Беглова во «ВКонтакте», отвечая на просьбу «предоставить научное подтверждение эффективности вакцины».

«Последние данные [исследований] по нашему городу, которые были проведены в октябре, убедительно подтверждают, что вакцина дает человеку существенные преимущества», — заявил он.

По словам Стрижелецкого, у привитых больше шансов не заболеть и избежать тяжелой формы заболевания, и тем самым предотвратить летальный исход.

«Прививка ходя бы одним компонентом почти в 12 раз снижает риск заболевания в целом у взрослых. Среди граждан старше 60 лет [вероятность не заболеть] — в 8,4 раза выше», — сказал он. Через три недели после вакцины шанс не заболеть у людей младше 60 лет увеличивается до 17,5 раза, а для граждан 60 лет и старше — почти в 12 раз.

Тем не менее вакцинированные подвержены заражению. Но риск тяжелого течения, связанный с госпитализацией, в три раза ниже, чем у невакцинированных пациентов (в 3,2 раза у людей старше 60 лет).

Среди госпитализированных риск наступления летального исхода у вакцинированных ниже почти в два раза, у людей старше 60 лет — в 2,4 раза. «В целом риск летального исхода у привитых, вне зависимости от возраста, в 21 раз ниже, чем у непривитых», — сказал Стрижелецкий. Городские цифры подтверждаются собственными показателями Больницы святого Георгия, добавил он.

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Комментарии (9)

Владислав Терехин
И снова враньё.
266361561
Раньше были тольк еденицы. Ещё раньше говорили, что вакцина защищает от тяжёлого лечения и смерти. Теперь всего в 3 раза уменьшает шанс тяжёлого течения. Ну что же, ждём что дальше скажут. Отмечу, что не стоит так же забывать про миокардит. Ну а всех привившихся попрошу пройти на ревакцинацию 🤣
alexpv
Вот эта циферка прямо пугающая, чтоу госпитализированных риск летального исхода у вакцинированных в два раза ниже.
То есть есть вакцинировался и заболел, и попал в больницу, то прививочка твоя как орел/решка. Умрешь не умрешь.
И куда же делись эти 20-30 раз, о которых до этого вещалось??
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