Главврач Больницы святого Георгия раскрыл статистику, как болеют и умирают вакцинированные в Петербурге

«Последние данные [исследований] по нашему городу, которые были проведены в октябре, убедительно подтверждают, что вакцина дает человеку существенные преимущества», — заявил он.

Главный врач Больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий привел результаты исследования о том, как привитые и непривитые петербуржцы переносят заболевание COVID-19. Он поделился данными 13 ноября в ходе эфира на странице губернатора Александр Беглова во «ВКонтакте», отвечая на просьбу «предоставить научное подтверждение эффективности вакцины».

По словам Стрижелецкого, у привитых больше шансов не заболеть и избежать тяжелой формы заболевания, и тем самым предотвратить летальный исход.



«Прививка ходя бы одним компонентом почти в 12 раз снижает риск заболевания в целом у взрослых. Среди граждан старше 60 лет [вероятность не заболеть] — в 8,4 раза выше», — сказал он. Через три недели после вакцины шанс не заболеть у людей младше 60 лет увеличивается до 17,5 раза, а для граждан 60 лет и старше — почти в 12 раз.



Тем не менее вакцинированные подвержены заражению. Но риск тяжелого течения, связанный с госпитализацией, в три раза ниже, чем у невакцинированных пациентов (в 3,2 раза у людей старше 60 лет).



Среди госпитализированных риск наступления летального исхода у вакцинированных ниже почти в два раза, у людей старше 60 лет — в 2,4 раза. «В целом риск летального исхода у привитых, вне зависимости от возраста, в 21 раз ниже, чем у непривитых», — сказал Стрижелецкий. Городские цифры подтверждаются собственными показателями Больницы святого Георгия, добавил он.

