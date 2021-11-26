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«Все датчики затыкают мешками». Горняки рассказали, что на «Листвяжной» нарушалась техника безопасности

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Бывший работник шахты «Листвяжная», где в результате аварии погибли 52 человека, рассказал, что могло привести к трагедии. Работу в шахте должны были остановить при содержании полутора процентов метана в воздухе — а обычно оно составляет там шесть процентов, сообщил Денис Тимохин 25 ноября «Дождю»* (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Их заставляют. Не хочешь работать — увольняйся. Никакой техники безопасности, все датчики затыкают мешками, закрывают всем», — рассказал Тимохин.

Горняк Александр Ильичук, брат жены которого погиб в «Листвяжной», тоже говорит о нарушениях правил безопасности. «Датчики закрывали, весь газ скапливается вверху — датчики снимали и вниз клали, чтобы они не пищали. Они остановили вентиляторы, чтобы не было очага возгорания, после этого начал расти метан», — сообщил он RT.

По словам Ильичука, метан постоянно скапливается в шахте — его можно только проветрить, а ждать, пока уровень понизится, бессмысленно. Он также добавил, что накануне во время спасательной операции якобы произошел второй взрыв.

Ранее стало известно, что один из спасателей, считавшийся погибшим на шахте «Листвяжная», найден живым. Его везут в больницу.

*Признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно там взорвалась метановоздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Сообщалось о гибели 52 человек — 46 шахтёров и шестерых спасателей из поисковой группы.

СК возбудил два уголовных дела по факту инцидента: о халатности сотрудников Ростехнадзора и по статье 217 УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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Комментарии (7)

VKuser1434363
Не нравится - уезжай работать в Москву или Китай)
FontankaReader
"Их заставляют: не хочешь - увольняйся" - и как, стоила жизнь людей очередной зарплаты? Тем более, что уволили бы не по статье, а "по собственному", просто тупо напугав.
Нарушение ТБ ради зарплаты - очень необдуманное решение. Уж лучше под мостом голодным спать, но живым.

Почему не организовали коллективную забастовку с требованием обеспечить нормальные условия труда? Каждый так и сидит в уголке "я уж как-нибудь сам", по одиночке и давят.
BobCat2
Значит понимали, что будут возмущаться - выгонят с волчьим билетом. А на Кузбассе кроме угольных шахт особо и нет рабочих мест с хорошим доходом. Думаю, что и видели прекрасно, что проверки всяких "надзоров" заканчиваются ничем. После Вишни пришли в том числе и к собственникам и в МЧС. Интересно, здесь на собственников духу хватит дело завести?
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