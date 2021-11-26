«Все датчики затыкают мешками». Горняки рассказали, что на «Листвяжной» нарушалась техника безопасности

Бывший работник шахты «Листвяжная», где в результате аварии погибли 52 человека, рассказал, что могло привести к трагедии. Работу в шахте должны были остановить при содержании полутора процентов метана в воздухе — а обычно оно составляет там шесть процентов, сообщил Денис Тимохин 25 ноября «Дождю»* (признан в РФ СМИ-иноагентом).



«Их заставляют. Не хочешь работать — увольняйся. Никакой техники безопасности, все датчики затыкают мешками, закрывают всем», — рассказал Тимохин.



Горняк Александр Ильичук, брат жены которого погиб в «Листвяжной», тоже говорит о нарушениях правил безопасности. «Датчики закрывали, весь газ скапливается вверху — датчики снимали и вниз клали, чтобы они не пищали. Они остановили вентиляторы, чтобы не было очага возгорания, после этого начал расти метан», — сообщил он RT.

