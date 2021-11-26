«Все датчики затыкают мешками». Горняки рассказали, что на «Листвяжной» нарушалась техника безопасности

Бывший работник шахты «Листвяжная», где в результате аварии погибли 52 человека, рассказал, что могло привести к трагедии. Работу в шахте должны были остановить при содержании полутора процентов метана в воздухе — а обычно оно составляет там шесть процентов, сообщил Денис Тимохин 25 ноября «Дождю»* (признан в РФ СМИ-иноагентом).
«Их заставляют. Не хочешь работать — увольняйся. Никакой техники безопасности, все датчики затыкают мешками, закрывают всем», — рассказал Тимохин.
Горняк Александр Ильичук, брат жены которого погиб в «Листвяжной», тоже говорит о нарушениях правил безопасности. «Датчики закрывали, весь газ скапливается вверху — датчики снимали и вниз клали, чтобы они не пищали. Они остановили вентиляторы, чтобы не было очага возгорания, после этого начал расти метан», — сообщил он RT.
По словам Ильичука, метан постоянно скапливается в шахте — его можно только проветрить, а ждать, пока уровень понизится, бессмысленно. Он также добавил, что накануне во время спасательной операции якобы произошел второй взрыв.
Ранее стало известно, что один из спасателей, считавшийся погибшим на шахте «Листвяжная», найден живым. Его везут в больницу.
*Признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом.