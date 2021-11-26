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Окись углерода проникает сквозь поры. Пострадавших на шахте «Листвяжная» уже 63

В больницах находятся 50 человек.

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Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 63 человек, среди них горноспасатели, которые участвовали в поисково-спасательной операции. Об этом 26 ноября сообщает ТАСС.

В больницах находятся 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно, рассказал замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков. Госпитализированные горноспасатели — их 11 человек — в сознании, медики оценивают их состояние как лёгкой и средней степени тяжести. Опасений за их жизни нет.

Горноспасатели вчера участвовали в поисках и эвакуации горняков. Как пояснял командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше, в горных выработках фиксировалась «высокая концентрация окиси углерода, [которая] имеет свойство проникать сквозь поры, <…> даже тренированные спасатели [в таких условиях] чувствуют себя плохо».

К утру 26 ноября на поверхность подняли тела трёх погибших, передаёт РИА Новости. Всего погибшими признаны, напомним, 52 человека.

Супруга погибшего шахтёра Бориса Пиялкина с 30-летним стажем работы рассказала, что около 10 дней назад на шахте был пожар, который тушили сами горняки. «Пятнадцатого они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор всё проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеньевым ходил, на груди был датчик. Он говорит, что «датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал». И дальше работали. Вот в каких условиях они работали», — приводит рассказ женщины РИА.

В 2021 году представители Ростехнадзора провели на шахте «Листвяжная» 127 проверок и выявили 914 нарушений. Официальный представитель ведомства Андрей Виль поделился, что исправить выявленные нарушения сложно.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно, там взорвалась метано-воздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Погибли 52 человека — 46 шахтёров и шесть спасателей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Директор шахты, его первый заместитель и начальник участка задержаны.

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Комментарии (3)

лысик
Собственник шахты кто? Где он? В лондоне? Испании? Канаде?
SWd
Датчик смочил водой - и дальше работать. А виноват, конечно, начальник. Вся Россия, в одной фразе.
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