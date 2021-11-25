В аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 52 человека

В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей. Об этом 25 ноября сообщает РИА Новости в экстренных службах.



Причиной ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, предварительно, стал взрыв метана. Об этом сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.



Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление, внутри находились 285 горнорабочих, на поверхность вывели 237 человек.



Сообщалось, что в результате ЧП погибли 11 горняков, судьба еще 35 шахтеров неизвестна. Пострадал 51 человек. Кроме того, жертвами трагедии стали трое спасателей из пропавшей в ходе операции группы, еще троих ищут.

