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В аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 52 человека

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В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей. Об этом 25 ноября сообщает РИА Новости в экстренных службах.

Причиной ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, предварительно, стал взрыв метана. Об этом сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление, внутри находились 285 горнорабочих, на поверхность вывели 237 человек.

Сообщалось, что в результате ЧП погибли 11 горняков, судьба еще 35 шахтеров неизвестна. Пострадал 51 человек. Кроме того, жертвами трагедии стали трое спасателей из пропавшей в ходе операции группы, еще троих ищут.

СК расследует случившееся по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Президент России выразил соболезнования семьям погибших. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур. Генпрокуратура РФ после ЧП на «Листвяжной» намерена проверить все шахты Кузбасса.

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Комментарии (7)

266752320
Путин даже не прослезился. Это не Президент- это тот же, что сказал Байден!!!
266752320
Самое правильное и достойное Президента - срочно подать в отставку, как самый худший Президент за всю историю мира.
264552801
Собственник шахты в Кузбассе получает около 1 миллиарда рублей чистой прибыли в год...Не зря воевал советский народ против империалистов Германии, Италии и Японии в 1941-1945 году...
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