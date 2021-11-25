МЧС: Судьба 35 шахтеров и троих спасателей на «Листвяжной» остается неизвестной

В Кузбассе до утра приостановили спасательные работы на шахте «Листвяжная». Об этом 25 ноября заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, прибывший на место ЧП.



«Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», — сказал он (цитата по ТАСС). Чуприян отметил, что спасательные работы осложняются из-за завалов и высокой температуры.

Сообщалось, что в результате ЧП в Кузбассе погибли 11 горняков. Судьба еще 35 шахтеров остается неизвестной. Пострадал 51 человек. Кроме того, жертвами трагедии стали трое спасателей из пропавшей в ходе операции группы. Еще троих ищут. Врио главы МЧС заявил, что дыхательные аппараты пропавших горноспасателей рассчитаны на четыре часа работы.