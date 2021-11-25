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МЧС: Судьба 35 шахтеров и троих спасателей на «Листвяжной» остается неизвестной

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В Кузбассе до утра приостановили спасательные работы на шахте «Листвяжная». Об этом 25 ноября заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, прибывший на место ЧП.

«Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», — сказал он (цитата по ТАСС). Чуприян отметил, что спасательные работы осложняются из-за завалов и высокой температуры.

Сообщалось, что в результате ЧП в Кузбассе погибли 11 горняков. Судьба еще 35 шахтеров остается неизвестной. Пострадал 51 человек. Кроме того, жертвами трагедии стали трое спасателей из пропавшей в ходе операции группы. Еще троих ищут. Врио главы МЧС заявил, что дыхательные аппараты пропавших горноспасателей рассчитаны на четыре часа работы.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» на глубине 250 метров произошло задымление. В шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вывели 237 человек. СК расследует случившееся по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Свои соболезнования семьям погибших выразил президент РФ Владимир Путин. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур. Генпрокуратура РФ после ЧП на «Листвяжной» намерена проверить все шахты Кузбасса.

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