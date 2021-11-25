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Число погибших при ЧП на кузбасской шахте выросло до 14 человек. Задохнулись трое спасателей

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Троих спасателей, пропавших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, нашли погибшими. Об этом сообщили в администрации шахты 25 ноября.

«Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной», — цитирует ТАСС администрацию.

По данным МЧС, спасатели перестали выходить на связь примерно в 15:00 по местному времени (11:00 по мск). По предварительной версии, им не хватило кислорода в баллонах.

При ЧП на шахте «Листвяжная» погибли 11 горняков. Пострадали 49 человек. Их госпитализировали в хирургическое отделение и отделение травматологии. Состояние горняков оценивается как стабильное.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» на глубине 250 метров произошло задымление. В шахте находилось 285 горнорабочих, на поверхность вывели 237 человек. СК расследует случившееся по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). В результате ЧП в шахте погибли 11 человек. Из-за опасности нового взрыва спасательные работы на объекте временно приостановлены. При этом под землей еще остаются люди. Свои соболезнования семьям погибших выразил президент РФ Владимир Путин. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур. Генпрокуратура РФ после ЧП на «Листвяжной» намерена проверить все шахты Кузбасса.

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