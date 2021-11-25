Число погибших при ЧП на кузбасской шахте выросло до 14 человек. Задохнулись трое спасателей

Троих спасателей, пропавших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, нашли погибшими. Об этом сообщили в администрации шахты 25 ноября.



«Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной», — цитирует ТАСС администрацию.



По данным МЧС, спасатели перестали выходить на связь примерно в 15:00 по местному времени (11:00 по мск). По предварительной версии, им не хватило кислорода в баллонах.



При ЧП на шахте «Листвяжная» погибли 11 горняков. Пострадали 49 человек. Их госпитализировали в хирургическое отделение и отделение травматологии. Состояние горняков оценивается как стабильное.