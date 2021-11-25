Состояние пострадавших шахтёров в Кузбассе оценивается как стабильное. Всего в больницы обратились 49 человек

Состояние пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области медики оценивают как стабильное. Об этом во второй половине дня 25 ноября журналистам сообщила главный врач кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров Оксана Черникова.



«Все пациенты расположены в хирургическом отделении, отделении травматологии. Они стабильны, угрозы жизни их нет. Оказывалась экстренная помощь в плане диагностики и лечения», — цитирует Черникову «Интерфакс».



По уточнённым данным, в общей сложности в больницы обратились 49 пострадавших.

