FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +1
74.37р83.64р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Состояние пострадавших шахтёров в Кузбассе оценивается как стабильное. Всего в больницы обратились 49 человек

1
Печать

Состояние пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области медики оценивают как стабильное. Об этом во второй половине дня 25 ноября журналистам сообщила главный врач кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров Оксана Черникова.

«Все пациенты расположены в хирургическом отделении, отделении травматологии. Они стабильны, угрозы жизни их нет. Оказывалась экстренная помощь в плане диагностики и лечения», — цитирует Черникову «Интерфакс».

По уточнённым данным, в общей сложности в больницы обратились 49 пострадавших.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» на глубине 250 метров произошло задымление. В шахте находилось 285 горнорабочих, на поверхность вывели 237 человек. СК расследует случившееся по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). В результате ЧП в шахте погибли 11 человек. Из-за опасности нового взрыва спасательные работы на объекте временно приостановлены. При этом под землей еще остаются люди. Свои соболезнования семьям погибших выразил президент РФ Владимир Путин. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур. Генпрокуратура РФ после ЧП на «Листвяжной» намерена проверить все шахты Кузбасса.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Ад.В 21 веке технологии добычи как в копях царя Соломона.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний